食海鮮起紅疹恐中毒！醫生：愈不新鮮毒性愈強　5招安心吃海鮮

相信很多人都有過這種經驗：剛大啖完一頓美味的海鮮大餐，沒過多久臉就開始發熱、紅腫，身上甚至冒出一塊塊像被蚊子叮過的紅疹。這時，大家的第一反應通常是：「天啊，我對這類海鮮過敏了！」但先別急著幫自己貼上「過敏體質」的標籤。台灣食藥署提醒，這很有可能不是你體質的問題，而是你吃下了含有大量「組織胺」的不新鮮食物。



為什麼會這樣？認識「組織胺」這個隱形殺手

台灣桃園長庚醫院醫學美容中心主治醫師吳明穎指出，組織胺濃度，除了由細胞自行分泌外，食物若存放時間越久，恐會變質、發酵，也會導致組織胺的濃度升高；尤其帶殼海鮮本來就是含有組織胺的食物，越不新鮮、濃度越高，因此病人不見得是對海鮮過敏才出現不適反應。

1. 細菌的壞好事

組織胺可能少量存在於海鮮中，尤其鯖魚、鮪魚、鰹魚等富含組織胺的魚種，如果保存不當，在室溫下放太久，組胺酸會被微生物分解，轉化成大量組織胺，魚肉中組織胺含量就會快速上升。 像鯖魚、鮪魚、鰹魚這類魚種，天生富含一種叫「組胺酸」的成分。如果這些魚在常溫下放太久，細菌就會把它們轉化成大量的組織胺。

2. 無色無味、煮不爛

這是最恐怖的地方！組織胺聞不出來也看不出來，即便你用高溫油炸、燉煮，或是加了大量的調味料，也無法破壞它。

3. 越不新鮮、毒性越強

食物存放越久、保存環境越差，組織胺的濃度就越高，導致中毒的風險也隨之飆升。

這是「蕁麻疹」嗎？

蕁麻疹是一種身體的過敏反應，主要發作於皮膚上，常見引起像蚊子叮一樣的腫塊，只要一抓，就會「抓到哪裏、癢到哪裏、越抓越癢」，但大部分可以在短時間內自行消退。而急性蕁麻疹會在短短幾分鐘內發作到全身都是（或是上半身）。

吳明穎表示，造成蕁麻疹的來源其實是組織胺，吃到富含組織胺的食物，可能會引起類似過敏的症狀，像是眼睛紅、癢、鼻塞、流鼻水、鼻子癢，或是在皮膚上出現紅紅突起的風疹塊、癢疹等，但不一定是對這些食物過敏。

日常中會促進組織胺釋放的食物有哪些

1. 酒精

含酒精飲料、食品。

2. 海鮮

帶殼海鮮（蝦、蟹、貝）、鮪魚、鯖魚、鰹魚。

3. 發酵食品

優格（乳酪）、酸菜、泡菜、起司。

4. 食品添加

加工食品（香腸、罐頭）、醃漬食品（蜜餞、果乾）。

5. 水果

香蕉、番茄、木瓜、草莓（士多啤梨）、鳳梨、柑橘等。

6. 其他

堅果類、巧克力、咖啡因

另一方面，台灣食藥署建議，想安心吃海鮮，請務必記得這五點

1. 挑選有信譽的店家

買魚時要看是否有妥善的低溫保存（冰塊鋪滿或冷凍）。

2. 回家立刻進冰箱

買完海鮮不要在室溫下提著逛街，回家後應立即冷藏或冷凍。

3. 徹底清洗去內臟

處理魚類時，用流動的自來水洗淨，並把最容易藏細菌的內臟清乾淨。

4. 低溫溫柔解凍

最好在前一天就把食材從冷凍移到冷藏室解凍，絕對要避免反覆退冰再冷凍。

5. 不對勁就不要吃

如果吃的時候覺得口感異常或有異味，請立即停止食用。

如果不慎發生症狀，多數情況下會自行消退，但如果出現「呼吸困難」或「心跳加速」，這可能是嚴重的過敏性休克，請務必立刻撥打999就醫！

