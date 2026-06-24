魚重金屬相差達50倍傷神經致骨鬆！沙甸魚最低+醫推2魚自帶解毒劑

不同魚種之間的重金屬含量差距，遠比一般人所認知的更為懸殊。台灣家醫科醫師李思賢指出，沙丁魚（沙甸魚）與大西洋鯖魚不僅位於食物鏈底端、汞含量極低，體內的硒元素更能與汞結合、使其失去毒性，堪稱自帶解毒機制，是日常補充Omega-3脂肪酸的優先選擇。



李思賢在個人網站發文說明， 魚類所含的重金屬污染物種類繁多，包含鎘、鉛、砷及多氯聯苯（PCBs），但在日常飲食風險的排序上，甲基汞是最值得優先管理的項目。甲基汞由細菌將無機汞轉化而成，隨食物鏈層層放大，每升一個層級濃度約擴大10倍，且能穿透血腦屏障，直接對神經系統造成損傷。

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歷史上最極端的案例，是1956年發生於日本的水俁病事件。當地居民因長期攝取受汞污染的海鮮，陸續出現手腳麻木、步態不穩、視野縮窄等症狀，病情嚴重者甚至全身痙攣乃至死亡。李思賢引用美國食品藥物管理局（FDA）的標準指出，甲基汞每日允許攝取量為每公斤體重0.1微克，以體重60公斤的人換算，一份白鮪魚（吞拿魚）罐頭約含20至40微克，一週食用數次便已逼近安全邊界。

在汞含量的實際數據上，差距尤為明顯。沙丁魚的汞濃度僅有0.013 ppm，大西洋鯖魚為0.05 ppm，而大眼鮪魚的汞含量則高達0.689 ppm，兩者相比差距接近50倍。李思賢表示，食物鏈的位置是決定風險高低的核心因素，小型魚因處於底端，重金屬累積量相對有限，安全性明顯較高。

沙丁魚與鯖魚的優勢不僅止於低汞，兩者的硒含量同樣豐富。李思賢說明，硒與汞在人體內會結合形成硒化汞，使汞喪失生物活性、無法侵入神經細胞，因此這兩種魚等同於同時提供了天然的防護機制。

其餘重金屬的風險，李思賢也逐一點出：鎘長期暴露會損傷腎小管，並可能引發骨質疏鬆甚至骨折，魷魚與章魚的鎘濃度在魚貝類中相對偏高；鉛屬於神經毒素，會干擾認知能力、學習力與行為控制，魚類整體含量雖不高，但近岸污染嚴重的漁場或特定養殖環境則屬例外；砷在魚類中多以毒性較低的有機砷形式存在；多氯聯苯則主要蓄積於脂肪組織，養殖鮭魚（三文魚）的含量可能高於野生鮭魚。

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