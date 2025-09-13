海鮮｜魚蝦蟹貝類挑選4關鍵　活魚/冷凍魚各有竅門　蟹重手為佳？

想在餐桌上擺滿新鮮海味，卻總是擔心挑錯貨？



別擔心！台灣桃園市政府農業局大方公開挑選新鮮魚、蝦、貝、蟹的「內行」原則，只要掌握這些訣竅，就能輕鬆變身海鮮達人，把最新鮮的漁獲帶回家。

挑魚：從活魚到冷凍魚，眼神、肉質是關鍵

無論是活魚、鮮魚還是冷凍魚，挑選的原則都緊扣其生命力與肉質狀態：

1. 活魚： 首先觀察眼神是否明亮，是否能游動自如、不會翻肚。魚體應光滑、鱗片完整無損傷或病害，對外界刺激有明顯反應的魚，通常更佳。

2. 鮮魚： 要選眼睛透明光亮，魚鰓呈現鮮紅色。鱗片應緊密附著於魚體不易脫落。輕壓魚腹應堅實不腫脹、有彈性，魚身有光澤、沒有傷痕、黏液或異味。若選購已分切的魚片，則要挑選肉色鮮明有光澤，沒有瘀血傷痕或怪味，且肉質飽滿有彈性者。

3. 冷凍魚： 急速冷凍保存的魚，應選魚體堅實、色澤鮮明，眼睛依然保持明亮。解凍後，肉質若能像鮮魚般，通常品質較好。



挑貝類：殼能緊閉最新鮮，汁液澄清無異味

選購貝類時，觀察外觀和反應至關重要：

1. 一般貝類： 表面應無雜物，色澤漂亮。用手觸摸時，貝殼能緊密合起的才新鮮；若殼無法合起，則表示已死亡。

2. 蚵（蠔、牡蠣）： 應選擇汁液澄清無異味的蚵肉。若汁液混濁，表示至少已存放三天以上，不宜選購。



挑蝦類：蝦身有彈性，蝦頭變黑是警訊

選購帶殼蝦或剝殼蝦仁，都有一套判斷標準：

1. 帶殼蝦： 蝦身應有自然色澤，蝦殼較硬，肉身有彈性。當蝦子品質開始下降時，蝦肉與蝦頭之間的肌肉組織會自體消化而鬆散脫落，同時蝦頭會先變黑，接著蝦殼也可能慢慢變黑。若蝦肉摸起來軟而無彈性，或出現腐敗腥味，則不適合購買。

2. 剝殼蝦仁： 主要以蝦身的彈性及無腥臭異味作為選購標準。



挑蟹類：活蟹為上，挑選沉重、蟹眼有神者

想品嚐蟹的美味，活蟹是首選：

1. 活蟹： 應以活的蟹為第一考量。挑選時，重量較沉、比重較大的蟹，通常蟹肉會比較厚實飽滿。蟹眼應突出有神，腹部微凸，口中若有泡沫，都是新鮮的象徵。

2. 肉質： 公蟹的肉質通常較有彈性；而母蟹的特色則在於脂膏豐滿。然而，在生產季節（通常以秋季為主）過後，無論公母蟹的豐滿度或肉質都會變差，口感會較差。



掌握以上由漁業署提供的精選原則，下次採買海鮮時，就能更有自信地選購到最新鮮、最美味的漁獲，為家人的餐桌增添健康與美味！

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：海鮮怎麼挑才新鮮？專家揭密：別再只看魚眼睛，「3關鍵」挑到新鮮好魚】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

