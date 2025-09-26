龔嘉欣小紅書教煮米線 做法顛覆傳統惹質疑35字回應+附煮肉碎4招
龔嘉欣米線｜藝員龔嘉欣近日在《小紅書》以「我一個人的時候都是吃什麼？」為題，上載自家製「番茄酸菜豆腐米線」的影片，看似簡單溫馨的分享，卻因為料理方式與傳統做法不同，引發熱議，甚至被網友質疑處理肉碎的方法不對。龔嘉欣究竟怎樣回應？正確煮肉碎的方法又是什麼？
龔嘉欣在炮製「番茄酸菜豆腐米線」的影片中，她用肉碎炒番茄並加入酸菜和豆腐製作酸甜開胃、滋味濃郁的米線，不少網友看後，也跟著嘗試，並留言表示「學到了」，紛紛給予好評。但由於過程中，龔嘉欣煮肉碎前沒有預先醃製，便直接下鍋的方法，也引發了網友的質疑和討論：
「學到啦。」
「同钟意食酸嘢，流晒口水。」
「我喜歡這些開頭 直接教做飯 很不喜歡看那些磨磨蹭蹭的開頭。」
請按下圖看：
龔嘉欣番茄酸菜豆腐米線食譜 (二人份)
烹調時間：15-20分鐘
材料
免治豬肉：200克
米線：300克
酸菜：100克
番茄：2個
嫩豆腐：數片
芽菜：109克
調味料：
蒜蓉：少量
生抽：2湯匙
酒、老抽、蠔油：各1湯匙
糖：2茶匙
按圖看龔嘉欣自製米線步驟：
做法
1. 將番茄和酸菜洗淨並切塊備用。
2. 熱鍋後倒入少量油，將豬肉碎炒香，接著依序加入蒜末、燒酒、生抽、老抽、蠔油，拌炒均勻。
3. 放入酸菜、番茄及兩茶匙糖，再加入熱水煮滾。
4. 接著放入豆芽和豆腐，繼續烹煮片刻。
5. 最後加入米線，煮至米線熟透即可享用。
不失敗秘訣
1. 可依個人喜好搭配其他食材，或調整調味料用量。
2. 若想味道更濃郁，可用雞湯代替熱水。
3. 若喜歡吃辣，可加入小辣椒或花椒油增添風味。
龔嘉欣米線｜35字禮貌回應
不迥，亦有部分網友提出了質疑，有人認為，她沒有事先醃製肉碎，可能導致味道不夠入味，並對她的做法提出了不同的看法，面對網友的熱烈討論，龔嘉欣不僅沒有迴避，反而親自回應。她以幽默又大方的態度與大家互動。
網友指出：「酸菜先炒乾水，肉沫要先醃好（調好豉油，蚝油，生粉，鹽）唔係你咁炒，肉沫好柴㗎」
龔嘉欣在下方留言感謝分享，並幽默地表示：「謝謝你的分享，煮食有很多方法，每天都在學習中，我的是主打簡單，我這肉沫不會柴啊。」這個坦承的回應贏得了網友的喜愛，並被龔嘉欣邀請多多分享食譜。
煮肉碎小貼士｜切勿自來水直接洗
美國疾病管制與預防中心（CDC）曾列出10大錯誤烹飪習慣，其中首要的一點就是清洗生豬肉、雞肉或雞蛋，因為錯誤的食物處理方式可能導致細菌感染。所以勿用自來水直接沖洗肉品。正確的清洗方式是準備一盆冷水，將肉品放入其中浸泡，以浸泡代替沖洗，這適用於雞、豬、牛肉等所有肉類。
煮肉碎方法｜避免立即翻炒 鎖住肉汁
絞肉（免治肉）要炒得好吃並非易事。若火候或鍋具掌握不當，一不小心就可能讓絞肉變得又乾又柴。
針對這個問題，美食作家王剛分享了他的醃肉方法，而日本義大利菜協會會長落合務也曾在節目《ソレダメ!〜你的常識是錯的嗎!?》中，分享了如何炒出多汁美味絞肉的獨門秘訣。他指出，炒絞肉其實就像煎牛排一樣，只要掌握對的方法，就能輕鬆鎖住肉汁，讓肉質口感分明而不軟爛。那麼，究竟該怎麼做呢？
請按下圖查看腌肉與保留免治肉最多肉汁的烹煮方做法：
1. 先醃後煮加水加油：王剛師傅教煮牛肉碎先以蠔油、鹽和老抽略醃，並順同一方向攪拌至收乾，再按牛肉乾濕度加水澱粉，最後淋上菜籽油拌勻防下鍋時黏成一團。
2. 避免立即翻炒：這是最常見的錯誤！將絞肉下鍋後，請勿立即用鍋鏟撥散。這樣會導致鍋子溫度驟降，並使肉汁大量流失。
3. 平鋪靜置：將絞肉放入熱鍋後，先將其平鋪在鍋底，先將一面的免治肉煮至七成熟。讓絞肉底部與鍋面充分接觸並煎香，形成一層焦化層，這個動作能有效鎖住肉汁。
4. 最後：輕輕將肉末翻轉攪散，確保它在鍋中均勻受熱，直至完全變色煮熟。