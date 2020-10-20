【蛋糕食譜】牛油果純素芝士蛋糕雪糕口感　免蛋奶甜品4步做妥！

牛油果「芝士」蛋糕，質感如雪糕蛋糕，純素版免用蛋奶製作，5樣材料便成，加Oreo餅底，口感層次豐富，簡單4步︰碎、壓、攪、雪便輕易完成。

牛油果「芝士」蛋糕，質感如雪糕蛋糕。（尹嘉蔚攝）

牛油果被稱為超級食物，因為營養價值十分豐富，纖維比火龍果高，鉀質比香蕉多，蘊含不飽和脂肪酸，外國研究指牛油果有助改善痛症，另有7大益處改善健康。

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用牛油果做菜鹹甜皆宜，可代替牛油塗麵包、做意粉青醬、做Nacho蘸醬；甜品可成Brownie、雪糕及奶昔，牛油果食譜千變萬化。

牛油果純素芝士蛋糕需經冷凍，並非冷藏才會凝固挺身。（尹嘉蔚攝）

之前用牛油果做Brownie，效果令人相當滿意，跟可可渾然一體，蛋糕香滑可口。今次嘗試做「芝士」蛋糕，但當中沒有芝士成分，但質地絲滑宛如芝士。以往多用腰果打成奶昔狀態，冷凍或冷藏模仿芝士蛋糕。這次不用腰果，只用牛油果、檸檬汁、糖漿（龍舌蘭）、椰子油及椰奶製成蛋糕部分。

享用前需待蛋糕回軟後才易切開，並要盡快食用。（尹嘉蔚攝）

要留意蛋糕需經冷凍（Chill），即放入雪櫃冰格冷凍約4小時，實際時間按蛋糕大小而定。記得並非冷藏（Refrigerate），否則蛋糕不會成型。另外，椰子油的多寡也是影響因素，因為椰子油遇低溫會凝固，椰子油分量愈多，蛋糕的質感便愈挺身。享用前需待蛋糕回軟後才易切開，並要盡快食用，不提議將蛋糕「回雪」（Re-chill），免反覆的溫度轉變，導致容易滋生細菌。

按圖看牛油果變芝士蛋糕過程：

基本上做這款蛋糕沒有難度，4步可總結︰

1.碎：將餅乾打碎，拌勻椰子油。 2.壓：放入蛋糕模壓實成餅底。 3.攪：將蛋糕材料用攪拌機攪成果昔。 4.雪：放入雪櫃冷凍完成。

攪拌的過程中，因為牛油果昔的密度高，攪拌時會積蓄空氣，刀片或發生空轉，可先停機，用長膠刮整理及攪一攪果昔，再重新開機攪拌，或將牛油果切細塊，使攪拌過程更順暢。不太建議額外加水，因冷凍後的蛋糕，較易形成細小的冰晶，口感不夠滑，亦不建議多加檸檬汁，否則蛋糕味道過酸，除非再加糖漿調味，達至甜酸平衡。

牛油果純素芝士蛋糕食譜

攝錄：詹郭敏、陳嘉杰

攝影︰尹嘉蔚、陳嘉杰、詹郭敏

剪接：楊帆

健康小貼士︰

牛油果中的營養包括鉀質、葉酸、維他命B、C、E等，卡路里不低，一個牛油果相當於一碗白飯的熱量，不過營養價值高，屬健康的油脂，有豐富的不飽和脂肪酸，可助預防心血管疾病、便秘及改善痛症等。

牛油果的營養價值十分豐富，纖維比火龍果高，鉀質比香蕉多，蘊含不飽和脂肪酸。（詹郭敏攝）

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