蛋糕食譜｜靠1神器免焗爐打蛋機做出鬆軟蛋糕！附微波爐/飯煲做法

免焗蛋糕食譜｜甜品食譜｜想整蛋糕但怕麻煩又無烤箱等工具？快來試試小紅書爆火約5萬人讚好的「蒸蛋糕法」。無需烤箱、電飯煲甚至連打蛋器和電子磅都不用，只需簡單4步便可做出一個香甜鬆軟的蛋糕，就算是烘焙零經驗的新手都一樣得。



無需烤箱、電飯煲、打蛋器和電子秤都不用，只需簡單4步便可做出一個香甜鬆軟的蛋糕。（1004204308@小紅書）

免焗蛋糕食譜｜無需烤箱打蛋器電子磅 1個礦泉水瓶搞掂

很多人每次想做蛋糕都會先下單買一大堆工具但用完後就閒置，若不想浪費錢可試試小紅書博主「海綿崽崽」分享的「極簡蒸蛋糕」教程，全程只要1個礦泉水瓶即可代替電子磅、打蛋器，簡直是「懶人福音」。

免焗蛋糕簡單4步

1. 製作蛋黃麵糊 礦泉水瓶作量器

首先在碗裡打3個雞蛋分離蛋黃和蛋清，再往蛋黃裡倒入大半格的低筋面粉（也可用蛋糕粉）、大半格純牛奶、一瓶蓋食用油，攪拌至無顆粒的狀態即可。

2. 自製打蛋器 打拂蛋白7分鐘

倒二分之一格的白糖在剛剛分離出來的蛋清裡面，喜歡甜的可以放多點，再加入1瓶蓋玉米澱粉即粟粉（可加可不加）、加入些許白醋去腥。拿1個礦泉水瓶，內外擦乾水分，剪成兩半，把瓶口那一半剪成長條狀，自製打蛋器就完成了。最後用它攪拌打拂，直到可以插住一根筷子即可，這過程大約需要手打7分鐘。

3. 攪拌混合 要上下攪拌

將打拂好的蛋黃糊倒入到蛋白裡，不能轉圈攪拌，要像「切菜」一樣上下翻拌，保留氣泡避免不蓬鬆。

4. 上鍋蒸25分鐘

把這些倒進碗裡，倒的時候要呈摺疊狀，注意別倒太滿以免膨脹過度。入鍋前先輕震三下排出氣泡，再上鍋隔水大火蒸15分鐘後轉小火再燜10分鐘就大功告成。

免焗蛋糕食譜

材料：

雞蛋3隻（蛋黃蛋白分離）

低筋麵粉大半格（水樽）

純牛奶大半格（水樽）

食用油1瓶蓋（水樽）

粟粉1瓶蓋（水樽）

糖1/2格（水樽）

白醋適量

做法：

1. 將3隻蛋黃、麵粉、牛奶油攪拌混合至無顆粒狀。

2. 蛋清中加入糖、粟粉及少許白醋。將礦泉水瓶口剪成長條狀當打蛋器，手打約7分鐘，直至濃稠到能插住筷子。

3. 將蛋糊倒入蛋白中，以「上下翻拌」或「切拌」的方式混合。

4. 將麵糊倒入碗中並輕震出氣泡。大火隔水蒸15分鐘，轉小火後再燜10分鐘，即可出爐。

其他免焗蛋糕食譜

若喜歡這種懶人版的蛋糕做法，還可以試試以下這2種。

1. 微波爐海綿蛋糕

2步搞掂，5分鐘食得（按圖了解）

+ 4

材料：

班戟粉150克

牛油溶液30克

蛋1隻

牛奶100毫升

糖2湯匙

做法：

1. 把所有材料攪勻至混合狀態。

2. 將蛋糕漿倒進可放入微波爐的容器內。

3. 用微波爐保鮮紙蓋住，以600W加熱3分30秒即成。

2. 電飯煲古早味蛋糕

綿密鬆軟，無須泡打粉。（按圖了解）

電飯煲古早味蛋糕食譜

材料：

麵粉120克

雞蛋5隻

牛奶120毫升

牛油80毫升

糖80克

醋或檸檬汁半茶匙

做法：

1.雞蛋的蛋黃與蛋白分開。

2.蛋黃中加入牛奶、牛油、麵粉拌勻。

3.蛋白加入少許檸檬汁，拂打。

4.糖分3次加入蛋白內，拂打至企身。

5.先把少許蛋白拌入蛋黃漿中，以炒拌式輕力拌勻，再拌入其餘蛋白。

6.電飯煲內塗油免黐底，注入蛋漿按掣，煮至熟透，倒扣出來完成。

不失敗秘訣：

～牛油須預先熱溶，才加入麵粉等拌勻。不用牛油，也可以植物油代替。

～電飯煲跳掣不等於蛋糕便熟，不同飯煲各有差異，需反覆多按兩次，約1小時完成，至蛋糕熟透。

～要知道插入竹籤測試，如沒有粉漿黏附，代表熟透。

～加檸檬汁或醋拂打蛋白，較易拂起，泡沫也較穩定，打至起勾完成。碗內別沾上油或水分，以免打不起。