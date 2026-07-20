夏天吃什麼最降溫？網民推10大消暑美食雪糕只第2！榜首每日必備?

夏天消暑美食你最愛哪一味？從刨冰、手搖飲到涼麵，人氣消暑聖品一次看，讓你邊享受美味、邊趕走暑氣！



天氣太熱怎麼辦？網友激推消暑美食先吃再說！

炎炎夏日來襲，你的消暑美食清單準備好了嗎？高溫熱浪一波接著一波，讓不少人直呼吃不消。面對悶熱天氣，除了待在冷氣房避暑，也有人擔心夏季電費跟著飆升，轉而靠各種消暑美食來降溫，不論是大口暢飲沁涼手搖飲，還是來碗透心涼的刨冰、雪花冰，都能瞬間趕走暑氣，成為夏天不可或缺的小確幸。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友討論度最高的「夏日必吃十大消暑美食」。究竟是陪伴許多人長大的古早味冰品穩坐人氣寶座，還是話題十足的手搖飲成功擄獲網友味蕾？快跟著小編一起揭曉今夏最受歡迎的消暑聖品！

夏日必吃十大消暑美食（按圖瀏覽👇👇👇）

夏天必吃10大消暑美食（小紅書@2673962292；01製圖）

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No.1 果汁、手搖飲

提到夏天的消暑美食，怎能少了冰涼果汁與手搖飲？現打果汁以當季水果的自然香甜帶來沁涼口感；手搖飲則憑藉豐富多元的茶底、果香與配料變化，成為許多人對抗酷暑的必備飲品。

No.2 刨冰、霜淇淋

說到夏日消暑美食，刨冰與霜淇淋也是許多人腦海中浮現的熱門選項。綿密冰沙堆成小山，淋上芒果、紅豆、抹茶、煉乳或各式配料，每一口都能感受到冰涼沁心的暢快；香濃滑順的霜淇淋則在舌尖上緩緩化開，帶來濃郁卻不失清爽的甜蜜滋味。

No.3 沙律、涼拌菜

高溫悶熱總讓人提不起食慾，相較於油膩厚重的料理，清爽開胃的沙律（沙拉）與涼拌菜更容易擄獲味蕾。新鮮生菜、當季蔬果融合酸甜醬汁，每一口都充滿爽脆口感；涼拌小黃瓜、海帶絲或木耳等經典涼菜，則以清新風味為炎夏帶來一絲沁涼。

此外，源自夏威夷的波奇碗（Poke Bowl），結合生魚塊、蔬菜與米飯，因為大多為高蛋白與原型食物，可以客製化選擇又能兼顧營養，成為許多健身族在夏天必吃的消暑美食，

「夏天是吃Poke的季節」

「天氣太熱吃不下時，我會吃波奇碗」



還有網友表示，「用了很多新鮮食材，還可以自選配料，一整個超符合我這個選擇障礙的人」。

No.4 果醋、氣泡飲

想來點清爽解膩的飲品幫身體降溫嗎？不妨可以試試果醋和氣泡飲！果醋帶有酸甜交織的果香風味，入口清新不膩；可樂、汽水等氣泡飲則憑藉細緻氣泡在舌尖輕輕綻放，帶來沁涼暢快的口感。

No.5 仙草、愛玉

每當氣溫飆升、陽光曬得讓人昏昏沉沉時，一碗冰涼的仙草或愛玉絕對是消暑聖品。晶瑩透亮的愛玉帶著淡淡檸檬香氣，入口滑嫩清甜；仙草則散發獨特草本香，搭配碎冰、糖水或各式配料後口感更加豐富。

從夜市、甜品到自己手作料理，這兩款充滿台灣特色的傳統美食陪伴許多人走過無數夏天。有Dcard網友先前也分享，「吃完一整碗也不會感到甜膩，熱熱的夏天來上一碗非常清爽」。

No.6 啤酒、氣泡酒

夏夜微風輕拂，結束一整天的悶熱與疲憊後，許多人喜歡用一杯冰涼的啤酒或氣泡酒增添儀式感。打開瓶蓋瞬間冒出細緻氣泡，搭配沁涼口感和清爽酒香，彷彿將白天積累的暑氣一掃而空。

No.7 乳酪

如果食慾下降又想吃稍微健康的甜點，清爽解膩的乳酪（優格）或許會是你消暑的好選擇！細膩滑順的口感帶著微微酸甜，加入當季水果、蜂蜜或穀物一起享用，都能增添豐富層次與清新風味。

乳酪也方便搭配多種料理，例如乳酪冰淇淋、乳酪冰沙、乳酪沙律、乳酪燕麥粥等，還有網友分享食譜，在PTT上指出：

「夏天到了，買一些乳酪回家解嘴饞用，冰冰涼涼的也比較能夠刺激食慾」



更有人自己DIY做乳酪，「我通常早上做，晚上就能冰冰箱，隔天一早直接吃冰冰涼涼的乳酪好幸福」。

No.8 壽司、生魚片

炎熱高溫來襲，比起熱騰騰的餐點，大多數人更偏愛清爽無負擔的壽司與生魚片。新鮮現切的魚肉，入口鮮甜細嫩，搭配微酸醋飯或些許芥末提味，不僅能帶來多變層次，也讓味蕾瞬間甦醒。

無論是鮭魚、鮪魚還是炙燒握壽司，都能在夏日提供恰到好處的飽足感。有網友在PTT上詢問「天熱吃不下都吃什麼」，其中就有人推薦：

「我連續三天午餐都是藏壽司」

「我都待在冷氣房裡，所以即使夏天還是照三餐飢餓，推薦可以吃壽司」



No.9 涼麵、蕎麥麵

許多人夏天一想到正餐就沒胃口，這時冰涼爽口的涼麵與蕎麥麵便成了餐桌上的人氣選擇。麵條經過冰鎮後更加彈牙有嚼勁，拌上香濃麻醬、和風醬汁或搭配小黃瓜絲等配料，每一口都帶來沁涼又開胃的享受。

不少網友在Facebook上表示：

「夏天一定要吃涼麵」

「我的夏日最愛涼麵」



就連台灣農糧署官方粉專推廣花蓮玉里蕎麥麵與苦茶油組合時也提及，「當Q彈飽滿的蕎麥麵遇上花蓮在地帶有堅果香氣的苦茶油，只需簡單拌勻，溫潤的油質包裹著清新的蕎麥香，就是一碗最療癒的夏日滋味」。

No.10 豆花

當陽光曬到讓人提不起勁，不少人總會想來碗沁涼豆花消消暑。滑嫩細緻的豆花入口即化，搭配冰涼糖水、Q彈珍珠、綿密紅豆或香甜花生，不只帶來豐富口感，也讓人瞬間找回好心情。

台灣知名廚師溫國智曾於Facebook專頁分享「薑汁黑糖豆花」作法：豆花部分，在電鍋依序倒入5克鹽滷、936克豆漿，接著攪拌均勻並撈除表面泡泡，電鍋外鍋加半杯水後蒸10分鐘；薑汁黑糖部分，在鍋中加入2大匙白糖並炒至焦糖色，接著依序加入熱水、3大匙黑糖與些許薑片，淋上豆花後便大功告成。影片曝光後掀起網友熱烈迴響：

「好像很好吃」

「可以給我食譜嗎」



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分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月10日至2026年6月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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