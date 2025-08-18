消暑飲食｜營養師分享5招夏日開胃法　附彩虹米線食譜低卡抗氧化

高溫悶熱的天氣吃什麼好？許多人天氣熱不振，以冰品、冷飲或簡單的涼麵、即食麵解決一餐，但這類飲食往往缺乏優質的蛋白質與蔬菜。



有營養師分享以天然蔬菜的辛香和酸辣味，幫助開胃，充足均衡營養，可減少碳足跡，為環保盡心力。

含糖飲料、運動飲料解渴消暑？小心藏地雷

每當天氣高溫炎熱，民眾身體煩熱時胃口也不好，感覺疲累虛脫。夏季飲食怎麼吃？不少人喝含糖飲料或運動飲料消暑解渴，但台灣衛福部基隆醫院營養師林鈺庭指出，市售飲品多使用的高果糖糖漿，會提高體內脂肪合成率，長期恐導致脂肪肝、高血脂、肥胖及糖尿病等慢性病風險。

「酸香麻辣鮮」5滋味 夏日開胃秘訣

林缽庭表示，夏季補水很重要！但應優先選擇白開水，且不是感覺口渴才喝水，應定時定量、少量多次補充，才能真正維持健康。但食慾不振胃口差該怎麼吃？林缽庭建議大眾適合用「酸、香、麻、辣、鮮」等多元風味來活化味蕾。

1. 酸

檸檬、番茄、鳳梨、梅子等天然酸味能促進唾液分泌，可製作成檸檬雞絲或梅汁番茄等冷盤，清爽不膩又消暑。。

2. 香

利用蔥、薑、蒜、九層塔等香料爆香，能從嗅覺上引發食慾，讓簡單的菜餚風味升級。

3. 麻、辣

花椒、辣椒、洋蔥等食材不僅能刺激口腔感官，還能加快新陳代謝。例如麻辣拍青瓜或和風洋蔥絲，就是絕佳的開胃菜。但要記得辣味要適量，以免刺激腸胃。

4. 鮮

善用香菇、蛤蜊、海帶等食材熬煮高湯，其天然的鮮味能讓湯品喝起來甘甜又營養。

在地食材、節能烹調 吃美食也能愛地球

林鈺庭表示，時下國際上提倡的ESG理念，其實透過日常的飲食選擇，從選材、烹調到用餐習慣，也能為環保盡一份心力。

在地食材吃當季

首先，在食材的挑選上盡量選擇當季、當地農產品。例如台灣夏季盛產的絲瓜、苦瓜、竹筍等蔬果，不僅新鮮美味、減少碳足跡，還能支持在地農業。並記得「吃多少、煮多少」，避免食物浪費。

低油煙節能烹調

烹調方式上則可多利用蒸、燙、涼拌等低油煙的烹調方式。不僅能最大程度保留食物的營養，還能節省能源、減少碳排放，而且適合夏季開胃，一舉數得。

懶人福音！彩虹蔬果米線滿滿植化素

林缽庭也設計了「ESG彩虹拌米線」食譜，分享給大家，在炎夏也能吃得開胃，營養均衡。

ESG彩虹混合米線

米線材料：濕米線150克、花胡瓜15克、胡蘿蔔15克、紫洋蔥15克、雞胸肉60克、綠豆芽15克、椰菜20克、鴻喜菇20克、車厘茄20克。

拌麵醬材料：檸檬汁5克、白芝麻5克、辣椒3克、魚露3克、香菜3克、醬油10克、香油5克。

米線做法：

1. 米線泡冷水軟化後，放入滚水中煮至全熟浮起，撈出沖冷開水冷卻備用。

2. 將雞胸肉放入電鍋中蒸至全熟，剝成雞肉絲備用。

3. 將所有蔬菜切絲並以滾水汆燙後即可撈出，沖冷開水冷卻備用。

4. 將所有拌米線食材盤後，倒入酸辣開胃的拌麵醬調味，就是清爽好吃的「ESG彩虹拌米線」。



林鈺庭介紹，每份「彩虹拌米線」熱量約380大卡，含2份蛋白質、3份主食與1份蔬菜。更集結了色彩豐富的各色蔬果，提供滿滿的植化素與抗氧化物，搭配以白芝麻、魚露、辣椒、香菜等調製的清爽醬汁，讓你吃得輕盈、均衡又開胃。

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」


