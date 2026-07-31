辣椒功效｜尖椒點解時辣時唔辣？專家2招分辨勁辣靠睇彎或直+食譜

辣椒｜尖椒營養｜尖椒同甜椒都屬於甜味品種，辣度較低，富含維他命C、E、β-胡蘿蔔素以及膳食纖維，具有溫中散寒、抗氧化等功效。不過，有時卻會吃到辣味直衝天靈蓋的尖椒，嗆到眼淚直流。究竟為什麼尖椒會時辣、時不辣？只要學會簡單2招，就能輕鬆分辨！



尖椒同甜椒都屬於甜味品種，辣度較低，具有溫中散寒、抗氧化等功效。（Brett_Hondow@Pixabay）

辣椒營養｜尖椒辣不辣 關鍵在於生長環境

「辣」其實不是味覺，而是一種痛覺。因為辣椒素刺激神經細胞後，就會產生一種灼燒感，所以只要是有神經分佈的地方，都能感受到辣。這就是為什麼切完辣椒後，手會變得火辣辣，甚至痛到發紅的原因。

尖椒原本是經過改良、去除了辣味的品種，所以它的辣度比指天椒等品種的辣度要低。不過，有時候吃到超辣的尖椒，這可能是因為它們曾生活在極端的環境，例如太乾旱、太熱都會激發出原本的辣味基因，變得異常辛辣。

個頭小、形狀彎曲或長相奇特的尖椒，通常很辣。（magnific）

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尖椒營養｜2招挑出不辣尖椒

不過，無論食唔食得辣，相信大家都不想在毫無防備的時候，吃到被「辣到懷疑人生」的尖椒。事實上，辣不辣不用放入口試，日本美食家村上貞德透過《tenki.jp》表示，可以從外觀辨別出來。

尖椒辣或不辣分辨方法 辣 不辣 看形狀 形狀彎曲或長相奇特的，通常很辣 長得又大又直的，幾乎肯定不辣 看果籽 切開後發現裡面籽很少，可能很辣 切開後發現裡面很多籽，相對不太辣

如果將尖椒切開後發現裡面籽很少也可能很辣。（magnific）

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尖椒營養｜抗氧化助減肥 溫中散寒4功效

辣椒辣與不辣的關鍵是「辣椒素」，而適量的辣椒素對身體有多種好處。

1. 溫中散寒

尖椒味辛、性熱，入心、脾經。 有溫中散寒，開胃消食的功效。有助治療因寒邪入體而導致的腹痛或者脾胃虛寒等。

2. 抗氧化

尖椒富含維他命A、C、E及多酚，這些都是強效的氧化劑，可有效對抗自由基的傷害，提升免疫力，降低心臟病和糖尿病等慢性病的風險。若無法吃辣亦可以吃燈籠椒，一樣有效。

3. 促進血液循環

尖椒中的辣椒素能幫助溶解血栓，讓血液流動更順暢。另外，尖椒富含鉀，天然的血管擴張劑，可以放鬆血管、調節血壓。

4. 助減肥

尖椒中的辣椒素能有效抑制食慾，促進減肥的效果。另外，辣椒素在經過口腔和胃腸道時，會刺激身體增強飽腹感，進而減少卡路里攝入量。

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參考資料：科普中國、Healthy Matters