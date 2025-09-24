辣椒天天吃減死亡風險14%！醫揭食辣生快感真相　過度吃辣5大危害

「吃辣」真的太爽了！對於喜歡吃辣的人來說，水煮魚、麻辣香鍋、麻辣燙、麻辣火鍋、變態辣烤雞翼……簡直就是「痛，並快樂着」。



所謂的「辣味」其實並不是一種味覺，而是一種刺激性的痛覺，這種痛覺會充斥口腔和鼻腔。痛覺感受器被激活時，會刺激大腦主動釋放內啡肽，內啡肽又可促進多巴胺分泌，所以吃辣會讓人產生快感。

吃辣迷思及好處（按圖👇👇👇）

「愛吃辣對健康好與壞」經常會成為人們討論的焦點，那麼，吃辣對我們的身體究竟會有什麼影響？

吃辣的好處

辛辣的食物不僅能讓菜餚味道加倍，常吃辣對健康也有益處。

- 補充維他命C

辣椒可是蔬菜中的「維他命C之王」，不同品種辣椒的維他命C含量依次為：甜椒（130mg/100g）＞彩椒（104mg/100g）＞小紅尖辣椒（86mg/100g）＞青尖椒（59mg/100g）。

前兩者口感偏甜，後兩者口感偏辣。如果喜歡吃辣，可以選青尖椒，吃100克就能滿足成年人每日維他命C需求量的59%。

- 促進食慾

辛辣食物能讓人開胃，在辣味的刺激下產生的愉悅感，會進一步促進食慾。

- 降低心血管病死亡風險

研究顯示，辣椒中的辣椒素具有潛在的心臟保護和抗腫瘤作用，與每周吃辣不到一次的人相比，每周食用6～7天辣椒的人死亡率相對降低了14%。食用辛辣食物可降低心臟相關疾病的死亡風險，但辣椒素含量較低的甜椒與心血管疾病的死亡率無關。

- 降低患癌風險

辣椒中的辣椒素具有抗癌特性，可以抑制癌症細胞的增殖，誘導其凋亡。研究表明：在中國成年人中，經常吃辣可以降低患食道癌、胃癌、結直腸癌等胃腸道癌症的風險，特別是不吸煙不飲酒的人群。

- 可能有助於減肥

吃辣會讓人感覺身體發熱，甚至冒汗。長期辣椒素干預可作用於脂肪組織的辣椒素受體，抑制脂肪合成和預防肥胖。並且，辣椒攝入量與肥胖症患病率和血清膽固醇水平呈負相關。但是，很多人吃的辣比較油膩，反而可能會發胖。

- 緩解非酒精性脂肪肝

有動物實驗表明，對於高脂飼料誘導後出現非酒精性脂肪肝的小鼠，辣椒素具有保護肝功能的作用，對非酒精性脂肪肝病情具有緩解作用。

切勿過度吃辣

雖然各項研究表明，吃辣對健康存在很多益處，但並不意味着吃辣愈多愈好，過度吃辣反而會危害健康。

- 腹瀉

吃辣攝入的辣椒素會刺激胃腸蠕動，誘導腸道收縮遷移，增加排便次數，導致腹瀉。

- 加重肛腸疾病

辛辣食物吃太多，對肛腸健康並不友好。有調查顯示，隨着吃辣頻率的增加，肛內腫物脱出、肛門周圍疼痛、肛門墜脹感、便血的發生率呈現增加趨勢。

這是因為辛辣食物在消化道難以消化吸收，對直腸黏膜有直接刺激作用，易使靜脈叢充血和肛竇發生炎性反應，以致靜脈壁抵抗力下降，結腸功能紊亂，從而誘發肛腸不適。所以，如果有痔瘡、肛裂、肛周膿腫等肛腸疾病的問題，最好不吃辣。

- 加重痘痘

過度吃辣可能會加重面部炎症反應，導致原本並不明顯的痘痘變得更紅、更明顯。

- 口腔潰瘍

吃辣攝入的辣椒素會對口腔粘膜產生直接刺激，容易導致口腔潰瘍、牙齦腫痛。

- 胃疼（胃痛）

一次性吃太多辣，胃黏膜會受到刺激，使其高度充血，容易引起胃痛、腹脹等不適反應。

如何「解辣」？

吃辣會讓很多人「上癮」，在辛辣的刺激下，難免會舌頭刺痛、口唇發熱、額頭冒汗，這種情況下，如何「解辣」？

- 喝牛奶：辣椒素是一種親脂性物質，牛奶中的脂肪可以與辣椒素結合，起到緩解作用。另外，牛奶中大量的酪蛋白對解辣也有幫助。

- 吃點醋：辣椒素為鹼性物質，醋中的醋酸能與其發生酸鹼中和反應，減少辣椒素的含量，從而降低辣感，起到緩解作用。

- 吃點糖：吃糖產生的味覺掩蔽也能起到緩解辣味的效果。



