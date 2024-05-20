減肥貼士︱辣椒美白護眼瘦身營養師指1食法大忌！2情況勿吃免傷胃

辣椒被視為一種可能促進燃脂的減重食物，究竟減肥吃辣有沒有效果？台灣營養師劉怡里指出，辣椒中的「辣椒素」是提高代謝和促進脂肪燃燒的關鍵成分，辣椒有美白和護眼功效，但有一種辣味調料，減肥者不要吃。



辣椒素刺激交感神經 提升代謝率

人們對於飲食與體重管理的關注日益增加，辣椒是燃脂的減重食物嗎？劉怡里指出，辣椒除了能美白和護眼，還能提升抗氧化能力，這是因為辣椒中含有的辣椒素能夠刺激交感神經，使得代謝率上升，同時也能有效地抑制食慾。因此，適當地食用辣椒有助於控制體重。

相關文章：【吃辣壞處】辣椒助新陳代謝太辣會出現幻覺？揭食辣4大健康風險👇👇👇

+ 8

吃辣避免空腹以免傷胃

不過，由於辣椒本身具有強烈的辣味，劉怡里提醒大家，在食用辣椒時應避免空腹，以免引起胃部不適。此外，當出現胃酸倒流（又稱胃食道逆流）或胃痛時，應停止食用辣椒，以防情況惡化。

相關文章：護膚食物｜番石榴助合成膠原蛋白皮膚Q彈 營養師盤點6種變美食物👇👇👇

+ 3

辣椒「去籽」不怕辣！減肥別碰「辣椒油」

此外，為了減輕辣椒的辣度並安全地享受辣椒帶來的好處，劉怡里建議，可以去掉辣椒籽，這樣做能相對降低辣椒的辣度，讓人們更容易接受。另外，劉怡里強調，對於正在進行減重的人來說，應該避免使用「辣椒油」，因為這會增加油脂的攝入量，不利於控制體重。

延伸閲讀：

酸辣湯加1物控糖又減重！改善腸道和肺部健康 2營養素不可少

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」