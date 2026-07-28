日喝黑咖啡輕鬆減肥？醫證效果其微　1時間飲促進代謝+每日宜多少

據央視新聞報道，每天喝上一杯黑咖啡就能輕鬆瘦下來，不用節食也不用運動，這種減肥方法聽上去確實很誘人。



入夏以來，社交平台上「黑咖啡減肥法」熱度居高不下，一些打着「燃脂」「輕鬆瘦」等宣傳語的網紅咖啡銷量猛增。那麼喝黑咖啡真的能瘦身嗎？

對此，醫學專家表示，黑咖啡中的咖啡因，確實能短暫提高代謝率，具有一定輔助脂肪代謝的作用。但這並不代表喝了黑咖啡就能瘦。

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「任何脱離了飲食控制，還有規律運動，單靠黑咖啡實現實質性體重下降，是不太現實，也是不大可能的。」減肥的核心在於維持能量負平衡，生活習慣不調整，單靠喝黑咖啡，減肥目標往往很難實現。

日常生活中，針對想要通過飲用黑咖啡輔助增強脂肪代謝的人群，飲用黑咖啡的最佳時間是早上，每天咖啡因攝入量不應超過400毫克，換算成400毫升裝大杯黑咖啡，每天最好控制在兩杯以內。

此外，專家還表示，黑咖啡中的咖啡因對人體神經、心率和腸胃具有刺激性作用，有着明確的使用禁忌人群，盲目飲用易加重身體負擔。

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