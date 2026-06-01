咖啡/苦瓜愈苦愈健康？醫揭苦味3作用穩血糖降血壓+4類食物助代謝

很多人吃東西第一反應就是好不好吃？會不會苦？但你有沒有發現一件事：很多對身體好的東西，偏偏都不太好吃。苦瓜、黑咖啡、綠茶、甚至某些中藥，常常一入口就讓人皺眉，但這種「不好吃」，其實可能是身體在接收一種訊號。



台北榮總遺傳優生科主治醫師張家銘指出，近年研究越來越明確，味道好不好，跟對身體有沒有幫助，其實是不同的路。

為什麼「越有用的東西，越容易苦」？

從分子層級來看，苦味通常來自一類叫做「苦味胜肽」的物質。這些分子有一個特性——疏水性比較高（hydrophobic）。這代表兩件事：一是更容易和身體內的重要結構結合，產生調節作用。二是也更容易被味覺辨識成「苦」。

就是能幫助身體調整的分子，剛好也是最容易讓人覺得難吃的分子。這不是巧合，而是身體與分子的「設計結果」。

相關文章：苦瓜營養｜降血糖血脂、愈苦營養愈高？營養師教4招去除苦味👇👇👇

+ 8

苦味不只是味道 而是身體的「啟動訊號」

很多人以為苦只是味覺，但其實不只這樣。當苦味進入口中時，會啟動一群叫做「苦味受體（TAS2R）」的系統，而這些受體不只在舌頭，還存在於：

腸道

血管

免疫系統



所以苦味不只是吃到，而是會「影響身體運作」。包含腸胃開始準備消化、代謝系統開始調整與神經系統變得比較清醒。

苦味比較像一個「開關」，讓身體提前進入運作狀態。

苦味對身體的3大作用：不只抗氧化

如果整理成比較好理解的重點，苦味分子大致有三個方向的影響：

1. 抗氧化：減少身體「內部磨損」

幫助降低氧化壓力，減少細胞長期受損。讓身體不那麼容易「慢慢壞掉」

2. 穩定血糖：避免大起大落

部分苦味胜肽會影響血糖相關酵素，讓血糖上升速度變慢、波動更穩定。

3. 調節血壓：維持血管穩定

有些苦味分子會影響血管收縮機制，讓血壓更容易維持在平衡狀態。

這三件事核心都是幫身體維持「長期穩定」。

相關文章：最新研究飲呢款咖啡死亡率降15%！營養師教飲得健康6貼士👇👇👇

+ 18

核心觀念：好吃，跟健康常常是反方向

張家銘強調一個很重要的觀念：「風味 vs 功能」是兩條不同軸線，很多情況下會變成：

越順口 → 對身體刺激較少

越有調節作用 → 味道越強烈（甚至苦）



也因此如果只用「好不好吃」來選食物，很容易錯過真正有幫助的東西。

哪些「苦味食物」其實對身體有幫助？

如果用生活角度來看，可以分成4大類：

蔬菜類（最建議日常攝取）

像是苦瓜、芥藍、芝麻葉（火箭菜）、青江菜（小棠菜，尾段偏苦）等，多與抗氧化與代謝調節有關，適合長期攝取。

飲品類（影響最大但常被忽略）

咖啡

綠茶

無糖可可

黑茶、普洱



含多酚與生物鹼，會影響代謝與神經系統（不只是提神而已）

草本／中藥類（作用強但不建議自行使用）

黃連

龍膽草

苦參

蒲公英根



訊號強、偏醫療用途，不適合日常亂補。

水果與其他來源（容易被忽略）

葡萄柚

柑橘白色內皮

橄欖

未熟水果



含植物化學物質，也是身體辨識環境的訊號。

醫師建議：不是「狂吃苦」，而是慢慢讓身體適應

很多人看到這裡會想，那是不是要開始狂吃苦？其實不需要。比較建議的做法是：

先讓作息、壓力、代謝穩定

再「慢慢加入」溫和苦味（像蔬菜、天然食物）

觀察身體反應



比強迫自己吃苦，更安全也更有效。

你討厭的苦，可能是身體在提醒你

很多健康改變，其實不是來自激烈飲食控制，而是來自「理解一個觀念」。味道，不等於價值。當你開始接受有些「不好吃」，其實對身體很好，你做的選擇，就會開始不一樣。而苦味，就是身體最容易被忽略的一個訊號入口。

相關文章：芥菜去苦3方法｜1個動作唔加糖都得 低卡長年菜甘苦味從何而來？

+ 7

延伸閱讀：

下背痛原因不只是腰！髖關節退化常被誤認 別只貼貼布應及早檢查

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

