生酮飲食能減肚腩降血糖？醫生拆解迷思：食錯恐腰圍變粗血脂超標

腰圍變粗、血糖偏高、三酸甘油酯超標，代謝症候群問題在現代人身上愈來愈普遍。台灣基因醫師張家銘針對生酮飲食的機制與風險提出完整說明，強調此飲食法應作為短期、有監測的代謝介入，執行前後都需要追蹤關鍵數據，而非自行隨意嘗試。



張家銘說明，現代人因久坐、睡眠不足與精製澱粉攝取過頻，細胞逐漸出現胰島素阻抗，導致脂肪堆積於腹部與肝臟。生酮飲食的原理是將每日碳水化合物壓低至五十公克以下，讓肝臟轉而分解脂肪、製造酮體供能，餐後血糖波動因此縮小，胰島素需求也隨之下降，內臟脂肪便有機會逐漸減少。研究也發現，短期至中期採用生酮飲食，可能改善體重、血糖、糖化血色素與三酸甘油酯。

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張家銘提醒，生酮初期體重快速下降，主要是因為肝醣減少時水分同步排出，第一週減少的兩至三公斤中，有相當比例為水分。他強調，腰圍、內臟脂肪與肌肉量才是更值得關注的指標，若肌肉大量流失，代謝底子並不會因此改善。蛋白質需攝取足夠，並搭配每週兩至三次阻力運動，飲食與運動兩者缺一，效果就難以真正反映在身體組成上。

張家銘特別指出，生酮並非每天大量攝取培根、肥肉、奶油與起司，這樣的吃法可能使血糖下降，卻讓血脂同步攀升。較理想的油脂來源為橄欖油、魚類、酪梨（牛油果）與堅果，蔬菜同樣不可缺少。他也說明，生酮後需同步追蹤載脂蛋白B（apolipoprotein B），若血糖改善但此數值持續上升，就必須重新檢視油脂來源，整張血液報告才能反映真實健康狀況。

碳水化合物突然降低後，腎臟排出水分與鈉的速度加快，鉀與鎂也可能隨之流失，導致疲倦、頭痛、心悸或抽筋。張家銘說明，正在使用降血糖藥、降血壓藥或利尿劑的人，更需要醫療監測。此外，餐盤若只剩肉與油、缺乏蔬菜，腸道菌失去膳食纖維來源，便祕與腹脹也會接連出現，深綠色蔬菜、菇類與堅果仍須保留。

張家銘建議，生酮飲食應設定八至十二週的介入期，四至八週後複查腰圍、血糖、三酸甘油酯、肌肉量與腎功能。待代謝指標改善後，可逐步增加原型碳水化合物，轉為長期可維持的飲食模式。後續搭配每天十二小時限時進食，例如早上七點進食、晚上七點前結束，減少夜間胰島素刺激，讓生酮帶來的改善得以穩定延續。

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