伊能靜生酮減肥後悔？臉垮憔悴暴瘦至43公斤 營養師揭恐傷心血管

被封為「凍齡代表」的伊能靜，近日分享極端減重經驗，坦言曾半年進行生酮飲食，體重降至43公斤，卻出現臉部凹陷、氣色差與身體虛弱，最終喊停，並改採較均衡飲食。



台灣營養師提醒，生酮雖能減重，但潛藏營養失衡與健康風險，減肥仍應以長期穩定為原則。

極端減重臉凹陷疲倦無力

伊能靜回憶，當時為了快速瘦身，嚴格執行生酮飲食，體重短時間內下降，但隨之而來的是臉部明顯凹陷、氣色憔悴，整體狀態不佳。她坦言，看到鏡中的自己甚至感到驚嚇，意識到身體已經發出警訊，不得不停止這種極端的減重方式。

伊能靜回憶極端減重帶來的健康風險（點擊圖片瀏覽）👇👇👇

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她透露，當時幾乎完全不攝取碳水化合物，甚至空腹喝油、使用尿酮試紙監測狀態，也曾連續多天只吃少量地瓜（番薯）。雖然體重快速下降，但也出現疲倦無力等問題。她直言，「戒碳水不是最好方法，戒糖才是」，認為長期極端低碳反而可能影響身體代謝平衡。

錯中學！改採較溫和飲食方式

經歷挫折後，伊能靜改採較溫和、可長期維持的飲食方式。她表示，目前仍控制糖分攝取，但不再完全戒碳水，每天會吃少量白飯，也允許偶爾享用低糖甜點。她笑說，隨著年齡增長，「保留一點肉感反而更顯年輕」，不再追求過度纖瘦。

除了飲食調整，她也重視生活習慣，包括規律運動與良好作息。平時會進行皮拉提斯訓練，盡量在晚上11點前入睡，每日補充約2000至3000毫升水分，同時避免冰飲與加工食品，從多方面維持身體穩定與整體狀態。

生酮飲食極端低碳 恐營養失衡

針對生酮飲食，林世航營養師說明，一般均衡飲食中，碳水化合物約占50%，蛋白質約16%至18%，脂肪不超過30%；但生酮飲食將碳水降至10%以下、脂肪提高至70%，屬於極端低碳飲食。身體因缺乏碳水，會改以脂肪產生酮體供能，達到減脂效果。

林世航指出，生酮飲食雖能增加飽足感、降低進食量，但為達高脂比例，常需攝取較多油脂與肥肉，同時限制水果與全穀類，容易造成維生素（維他命）B群、維生素C及膳食纖維不足，進而影響腸道健康並增加不適風險。

長期高脂飲食恐釀心血管風險

他進一步提醒，長期高脂飲食與紅肉攝取過多，可能提高心血管與腸道疾病風險；此外，生酮飲食也可能引發酮酸中毒等問題，過去曾有相關案例，因此不建議大家自行嘗試，應在專業評估下進行。

林世航強調，減肥應以均衡飲食與長期可持續為原則，才能兼顧營養與健康。過度追求快速瘦身，雖短期見效，卻可能對身體造成額外負擔。從伊能靜的經驗也可看出，找到適合自己的生活方式，遠比極端節食更重要。

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