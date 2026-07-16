減肥｜30歲OL吃水煮菜3個月長4粒膽石切膽囊！營養師揭戒油4危害

一名30歲OL為減肥，連3個月吃無油水煮餐，雖狂瘦13.5公斤，卻因膽汁滯留狂長4顆膽結石，最終慘遭切除膽囊，從此成為「無膽」之人。營養師示警，極低脂飲食恐引發多項健康危機。



台灣營養師廖欣儀在Facebook專頁「欣儀的營養聊天室」發文分享此案例，指出許多人減肥時第一個刪除的就是油脂，常見的極低脂減重餐型態包括早餐以烤地瓜（番薯）搭配水果、午餐以生菜搭配雞胸肉、晚餐僅喝青菜湯，雖然蛋白質、碳水化合物與蔬菜攝取充足，卻獨缺油脂，長期下來反而可能加速膽結石形成。

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廖欣儀說明，膽囊必須依賴飲食中的油脂刺激才能正常收縮，進而將膽汁順利排出。一旦長期不攝取油脂，膽汁便容易在膽囊內濃縮滯留，大幅提升結石生成的風險。此外，長時間空腹同樣是危險因子，即便飲食並不油膩，若長期執行極端的間歇性斷食，也可能對膽囊健康造成負面影響。

廖欣儀進一步指出，長期維持極低脂飲食除了膽結石風險之外，還可能衍生多項健康問題，包括月經失調甚至停經、掉髮增加與皮膚乾燥、飽足感下降導致更容易暴飲暴食，以及對食物產生焦慮與罪惡感等4大隱憂。

廖欣儀強調，脂肪是人體製造荷爾蒙的必要原料，同時也是吸收脂溶性維生素的關鍵媒介，適量油脂更有助於維持飽足感。她表示，減重期間並非完全不能攝取油脂，而是應選擇優質油脂來源、控制整體熱量攝入，並維持均衡飲食，方能在健康前提下達到瘦身目標。

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