減肥青瓜｜20歲女吃青瓜1個月致腹痛月經紊亂！中醫教配5物護脾胃

源自日本的「小黃瓜（青瓜）減肥法」在網路上廣泛流傳，執行方式為每餐前生吃一根小黃瓜、一天共3根。台灣中醫師羅珮琳收治一名20多歲女性病患，執行此法一個月後體重雖下降，卻出現月經紊亂、經血呈水狀淡色、經期延長至9天並伴隨腹痛等症狀。



「小黃瓜減肥法」由一位減重醫師提出，其理論核心在於小黃瓜熱量極低，一根約僅16大卡，同時含有磷脂酶酵素可促進脂肪代謝，豐富的膳食纖維有助抑制食慾，加上鉀元素具利尿消水腫效果，因此被認為有助於減重，該醫師本人也是此法的實行者。

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羅珮琳醫師說明，這名病患原本即有胃脹氣、胃炎等脾胃虛寒症狀，每餐前生吃小黃瓜，有時直接當蔬菜棒、有時醃漬涼拌食用。她指出，瓜類食物性質寒涼，對於脾胃虛寒、易腹瀉或手腳冰冷等陽虛體質者，食用過量極易造成體內寒濕堆積。該病患出現的經期前後水狀淡色經血，在中醫觀點正是體內寒濕的表現，下腹摸起來涼涼的，需以暖暖包熱敷才能緩解經痛。

針對脾胃虛寒及陽虛體質者，羅珮琳醫師建議烹調瓜類時加入辛香料以去除寒性。她說明，

生薑性辛溫，能溫散水分、暖胃止嘔

大蒜與蔥白同屬辛溫，可辛散寒氣、幫助腸胃運化

黑胡椒能開脾胃、助消化，肉桂粉則能暖命門之火，改善手腳冰冷



此外，應避免生食或冰食，改以熟食方式烹調，因生食或冷食之氣會直接凍結脾胃陽氣，導致水瀉或消化不良，且不宜在空腹狀態下食用。

在食用時間與份量方面，羅珮琳醫師指出應避開晚餐與宵夜時段，因傍晚後陽氣收斂，此時食用水分多、屬性涼的瓜類，最容易引發半夜腹痛或夜尿。建議改於一天陽氣最旺的午餐時段食用，每餐瓜類攝取量不宜超過半碗，並搭配米飯等澱粉類一同食用，藉由米飯「甘平」的特性護胃，在不傷身的前提下達到控制體重的目的。

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