美婦用漂白水+洗潔精洗菜 致丈夫中毒傷腸道！正確洗菜2步去農藥

近日在美國佛羅里達州，一名家庭主婦因聽信網絡上「消毒殺蟲」的不實說法，用家用漂白劑混合洗潔精清洗沙拉（沙律）生菜，致使丈夫中毒入院。



據悉，當事女子為去除沙拉生菜中的寄生蟲與病菌，將漂白劑與洗潔精混合調配成清洗液，浸泡、清洗生菜後直接製作成沙拉供食用。

為消滅寄生蟲女子用漂白劑清洗蔬菜（按圖瀏覽👇👇👇）

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她注意到部分蔬菜上留有泡沫，於是就讓自己的丈夫先嚐了嘗以觀察是否有異常。

當天晚些時候，丈夫出現噁心、嘔吐、口腔與咽喉灼燒、腹部絞痛等症狀，隨即被急救送醫，經醫院診斷為化學性消化道灼傷與急性食物中毒，對症治療後脱離危險。

據悉，家用漂白劑主要成分為次氯酸鈉，屬於強氧化性腐蝕劑，即使是稀釋後殘留的少量成分，也會直接灼傷口腔、食道、胃黏膜，引發黏膜充血、水腫、潰瘍，嚴重時可造成消化道穿孔。

並且，漂白劑與洗潔精（部分含氨類成分）混合後，會發生化學反應釋放有毒氯氣，不僅會通過呼吸道損傷肺部，殘留在食物上的混合產物還會進一步加重消化道的中毒反應。

美國疾控中心（CDC）早已明確警告：禁止用漂白劑、消毒清潔劑清洗蔬菜水果，食品表面的消毒殘留會造成慢性或急性傷害，完全不存在「安全劑量」的食用標準。

去除寄生蟲、農殘只需用流動清水反覆沖洗，葉菜類可浸泡10~15分鐘後再衝洗；無需使用任何消毒清潔劑，也無需用鹽水、小蘇打過度浸泡。

若不慎誤食含漂白劑的食物，禁止催吐（避免二次灼傷食道），可少量飲用清水稀釋，並立即撥打急救電話或聯繫毒物控制中心就醫。

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