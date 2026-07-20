青瓜禁忌｜男子吃青瓜腹瀉中毒！4食物含毒素嚴重可致命1情況勿吃

青瓜禁忌｜食物中毒｜夏天最適合吃涼拌青瓜，酸辣爽脆，最下飯。不過吃的時候千萬要留心。近日福建一名男子就因用了自家種植青瓜來做涼拌，吃完便出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，送醫後被確診為食物中毒。事實上，危險的又豈止青瓜，還有翠玉瓜、冬瓜、西瓜等，現1情況忌吃！



福建1男子就因食涼拌青瓜，便出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，送醫後被確診為中毒。（資料圖片/李啟康攝）

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青瓜禁忌｜男子吃青瓜致葫蘆素中毒 嚴重恐致命

據內媒《新浪財經》報道，這名男子在吃青瓜時察覺到有苦味，只吃下了短短半根，沒想到飯後一小時便出現不適，確診為「葫蘆素中毒」。

葫蘆素是什麼？比砒霜還毒？

據福建省第二人民醫院的專家解釋，葫蘆素是一種高毒性化合物，當青瓜遭到蟲咬、動物啃食或發生基因突變時，就會大量分泌「葫蘆素B」來自我防禦。這種毒素比部分砒霜還要毒，而且非常耐高溫，日常的蒸煮根本無法將其分解。若誤食恐致噁心、胃痙攣、腹瀉以及損害肝細胞，嚴重時足以引發急性中毒死亡。

翠玉瓜\絲瓜\西瓜都含毒素，現1情況勿吃。（unsplash@Louis Hansel）

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青瓜禁忌｜絲瓜／翠玉瓜／西瓜都高危 現1情況勿吃

據本港食物安全中心的資料顯示，如絲瓜、翠玉瓜、苦瓜、南瓜及西瓜等葫蘆科植物，體內都有機會產生葫蘆素。因此買瓜時，切勿買有明顯被蟲咬過的瓜。另外，下鍋煮之前，最好先切下一小片瓜蒂或瓜尾，用舌尖輕舔一下，若發現有明顯苦味，應立即丟，切勿心存僥倖。

食安揭4種蔬果含天然毒素

除了要防範有苦味的瓜類，香港食物安全中心亦提醒，日常生活中還有4種常見蔬果含有天然毒素，若處理不當或未徹底煮熟，同樣會引發食物中毒，有1種甚至會致精神錯亂及死亡。

1. 四季豆 含植物血球凝集素

四季豆含有一種叫「植物血球凝集素」的天然毒素，如果沒有煮熟就吃，會在1至3小時內出現噁心、嘔吐和腹瀉等食物中毒的症狀。所以下鍋前記得先浸透，並且一定要徹底煮熟，才能吃。

四季豆含有一種叫「植物血球凝集素」的天然毒素，如果沒有煮熟就吃，會在1至3小時內出現噁心、嘔吐和腹瀉等食物中毒的症狀。（magnific）

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2. 木薯 氰甙可轉化氰化氫中毒

木薯含有「氰甙」 ，若吃了生的或者未煮熟的木薯，就會轉化為氰化氫，據本港食物安全中心的資料顯示，氰化物中毒會出現呼吸急速、血壓下降、脈搏急速、頭痛、胃痛、嘔吐、腹瀉、精神錯亂、抽搐等症狀，嚴重可致死亡。若生吃，150克就有可能中毒死亡。早前，廣西一名7歲的男童，就因吃了未去皮、未煮熟的木薯就中毒身亡，所以煮時千萬不能大意。

木薯含有「氰甙」 ，若吃了生的或者未煮熟的木薯，會致氰化物中毒，嚴重可致死亡。（pexels）

3. 北杏 含氰甙與木薯相同

北杏的種子同果核亦含有「氰甙」，中毒的症狀與木薯相似，切勿生吃。

北杏的種子同果核亦含有「氰甙」，中毒的症狀與木薯相似，切勿生吃。（資料圖片）

4. 薯仔 含甙生物鹼發芽後毒素飆升

薯仔僅含有極微量的天然毒素「甙生物鹼」，對人體無害。但如果發芽、變綠或腐爛，毒素就會飆升，高溫都無法去除。如果吃起來有苦味，或吃完後口腔灼熱、嚴重胃痛、噁心嘔吐，就是中毒了立即就醫。

如果薯仔發芽、變綠或腐爛，毒素就會飆升，高溫都無法去除。（AI圖片）

涼拌青瓜青譜

夏天消暑少不了青瓜，但謹記避免買被蟲蛀過，別吃含明顯苦味青瓜，以妨食物中毒。

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