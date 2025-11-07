洗菜謬誤｜專家揭洗菜3錯誤愈洗愈髒！4招減農藥殘留浸泡勿逾多久

多吃蔬菜水果有益健康，然而很多人不知道的是，錯誤的洗菜方法會讓菜越洗越「髒」。你的洗菜方式對嗎？



洗菜：這樣洗容易越洗越「髒」

洗菜是日常烹飪必不可少的環節，但很多人在這方面存在着誤區，導致菜越洗越「髒」，營養價值也會流失。

8大種類蔬果清洗方式👇👇👇

誤區一：長時間浸泡

有人認為，洗菜時把菜多浸泡一會兒會更乾淨，事實並非如此。

在浸洗蔬菜時，蔬菜表面附着的農藥會溶解釋放到水中。如果浸泡時間太長，這些農藥會被重新吸收進來。而且浸泡時間太長，也會影響到蔬菜的品質和口感。

研究表明，浸泡時間在5~15分鐘對農藥殘留的去除較均衡。

誤區二：清洗前破壞蔬菜結構

菜應該先洗後切，還是先切後洗？正確順序是：先清洗，後折、摘或切，這樣可以有效避免農藥在清洗的時候進入果蔬組織內部，同時也能避免果蔬中維生素C流失。

誤區三：使用蔬菜清洗劑後不認真沖洗

蔬菜清洗劑的品牌多，成分複雜，如使用，一定要選可靠的大品牌。如果用了蔬菜清洗劑，最後一定要沖洗乾淨，不然會對食物造成新的污染。

提醒您：加鹼洗、用淘米水沖洗、用洗潔精洗、用果蔬洗滌劑洗，或使用果蔬消毒機、臭氧機等，都可能增加其他問題，建議大家少用、慎用。



這樣洗菜又好又乾淨

正確洗菜要注意哪些方面？專家介紹，最直接高效的辦法就是清水清洗並伴有機械運動，即流水輕輕搓洗30秒以上。因為大部分農殘都是水溶性的，用水清洗就足夠了。

此外，以下建議也可以採納使用：

1．洗前儲存放置

農藥殘留會隨着放置時間的延長而不斷降解，一些耐貯藏的薯仔、番茄、南瓜、青瓜及香蕉、奇異果等，購買後可以先放幾天，一方面可持續熟化，另一方面農藥會降解，減少殘留。

2．沖洗後適當浸泡

主要用於葉類蔬菜，如菠菜、生菜、小白菜等。一般這類菜可以先用水沖洗掉表面污物，然後用清水適當浸泡。

3．用淡鹽水沖洗

可以用千分之三的淡鹽水沖洗，也就是一盆水放兩勺鹽，濃度不能高，濃度高了會影響到蔬菜的品質。

4．先把菜加熱做熟

隨着温度升高，部分農藥殘留的分解速度也會加快。這種方式常用於芹菜、圓白菜、青椒、豆角、菜花等。先用清水將表面污物洗淨，放入沸水中2~5分鐘撈出，然後用清水沖洗1~2遍後再烹飪。

不同類型的蔬菜 需採取不同的清洗方式

1. 莖類和瓜果類蔬菜

如青瓜、青椒、薯仔、苦瓜等，在清洗時可以放上洗滌靈，用温水泡1~2分鐘，然後用柔軟的刷子刷洗，尤其是凹陷處要多刷幾下，必要時也可以去皮洗淨。

2. 包葉菜類蔬菜

如大白菜、椰菜等，在清洗時可以把最外圍的葉片去掉，裏面的菜葉用温水泡一下，再用流水沖洗即可。

3. 小葉的青菜

如菠菜、茼蒿、雞毛菜、小白菜等，在清洗時可以將根切除，放在水裏抖動清洗，然後根部向上，在水龍頭下沖洗。

