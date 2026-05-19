喝酒忌混搭！研究證5危險組合傷腦損腎致中毒　酒+汽水快醉傷胃

假期聚會、朋友小聚，推杯換盞間，你是不是也愛這麼調酒——白酒兑雪碧，紅酒加紅牛？很多人覺得，飲料混着喝不過是調個味兒，沒什麼大不了。



但醫生緊急提醒：有些看似時髦的喝法，對大腦和身體的損傷遠超想象，甚至可能比單純喝酒危險得多！尤其是「酒精+能量飲料」的組合，研究已發出明確警告：這樣喝可能對大腦造成長期，甚至永久性的傷害。

飲料亂混著喝大腦容易受損，心血管也會出問題，這些搭配不可取

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「酒精+能量飲料」，悄悄損傷你的大腦

2024年，一項發表在權威期刊《神經藥理學》上的研究，給所有愛混飲的人敲響了警鐘：「酒精+能量飲料」這樣搭配着喝，會對大腦造成長期損害。

「酒精+能量飲料」這樣搭配着喝，會對大腦造成長期損害。（研究截圖）

研究人員用青春期雄性大鼠做了實驗，把它們分成四組：

第1組：只喝水

第2組：只喝酒

第3組：只喝能量飲料

第4組：混飲「酒+能量飲料」



時間持續了53天，換算下來，第2組的飲酒量大約相當於一個70公斤的成年人每天喝18～24克酒精；第3組的能量飲料則相當於每天2罐。

結果讓所有人心驚：混着喝的這一組，大腦受損最嚴重！

評估發現，這組大鼠的學習和記憶能力出現了持久性改變，即便進入成年期依然如此。問題核心直指大腦的「記憶司令官」——海馬體。海馬體負責記憶、學習和認知，而「混飲組」大鼠的海馬區可塑性受到了顯著損害。

為什麼會這樣？因為能量飲料中的大量咖啡因等物質，會巧妙「欺騙」你的大腦，製造出一種「清醒的醉酒」假象。你以為自己還很清醒，其實血液中的酒精濃度早已飆到危險值，從而不知不覺喝下更多，大大增加酒精中毒和腦損傷的風險。①

5種飲品的危險搭配，一個都別試

1. 酒+能量飲料：容易飲酒過量

江蘇省中醫院營養科副主任醫師武建海2026年在接受人民日報健康客戶端採訪時解釋，能量飲料中通常含有大量咖啡因和牛磺酸，它們能短暫提升警覺性；酒精則是中樞神經抑制劑，會讓人感到放鬆。當兩者同飲時，咖啡因的興奮作用會巧妙掩蓋酒精的抑制效果，形成「清醒的醉酒」狀態。這種認知偏差極其危險——飲用者往往在血液酒精濃度已達到危險水平時，仍誤以為自己很清醒，從而導致過量飲酒。②

2. 咖啡+能量飲料：心臟「過載」

咖啡和能量飲料都含有大量咖啡因。一杯480毫升的冰美式約含227毫克咖啡因，一罐473毫升的能量飲料約含160毫克咖啡因，混合後單次攝入高達387毫克，接近成人每日400毫克的安全上限。武建海介紹，一次性攝入過量咖啡因，會過度刺激腎上腺分泌、擴張血管，加重心臟負擔，過量可能誘發急性心臟病或心律失常。②

3. 酒+碳酸飲料：醉得快還傷胃

白酒配可樂是不少人聚會的常見喝法。武建海解釋，碳酸飲料中的二氧化碳會刺激胃黏膜，讓胃迅速膨脹，加速酒精進入小腸被吸收。加速醉酒的同時，還可能導致急性胃腸炎、酒精中毒等嚴重後果。②

4. 酒精+濃茶：不解酒反倒傷腎

不少人以為喝茶能解酒，事實恰恰相反。武建海指出，茶飲通常含有茶鹼，茶鹼有利尿作用，會促使尚未完成分解的乙醛過早進入腎臟，給腎功能造成損傷。②

5. 酒+酒：增加酒精中毒的風險

各種酒混在一起喝，首先就會讓我們不自覺地飲酒過量。而且，兩種以上的酒混着喝還會表現出某種「協同作用」，對人體傷害更大。長沙市中心醫院重症醫學科主任醫師楊勇2024年在醫院微信公眾號刊文介紹，不同種類的酒精飲品混合飲用會加速酒精的吸收，增加肝臟和胃腸的負擔，從而顯著提高急性酒精中毒的風險。③

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聚會聚餐，記住這6條黃金原則

1. 堅決不混搭

能不喝酒就不喝酒。無論是喝酒，還是喝飲料，每次只喝一種，絕不混搭。

2. 不空腹喝酒

能不喝酒就不喝酒。空腹喝酒時，血液吸收酒精的速度會變快，所以更容易喝醉。建議喝酒前先吃蔬菜、肉類或酸奶，這樣可以減緩酒精吸收速度。

3. 飲酒多喝水

能不喝酒就不喝酒。飲酒時或飲酒後要多喝水，有利於促進酒精的稀釋和代謝，加速酒精排出體外的進程，也可以減少酒後口渴等不適。

4. 功能飲料限量

健康成年人每日功能性飲料不超過1~2瓶。

5. 含糖飲料適度

建議一周內含糖飲料不要喝超過一聽易拉罐（約335毫升）。④

6. 這幾類人少喝

青少年、孕婦、哺乳期女性、咖啡因敏感者以及高血壓、心臟病、腦血管疾病患者，最好完全規避能量飲料和酒精的攝入。

寫在最後

假期開心很重要，但千萬別拿身體付款。不存在所謂「安全的混飲比例」：只要把能量飲料、碳酸飲料、甜飲等和酒精混在一起，腦損傷的風險就會顯著提升，根本沒有「安全劑量」這回事。

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本文綜合自：

①Mixing energy drinks and alcohol during adolescence impairs brain function: A study of rat hippocampal plasticity,Neuropharmacology,Volume 254,2024,109993,ISSN 0028-3908,https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2024.109993.

②2026-04-24人民日報健康客戶端《這些飲料不能混着喝，可能會永久損傷大腦》（記者 喬芮）

③2024-11-05長沙市中心醫院訂閲號《聚會飲酒需謹慎：女子混飲過量致急性酒精中毒入ICU》

④Dietary sugar consumption and health: umbrella review. BMJ. 2023 Apr 5;381:e071609. doi: 10.1136/bmj-2022-071609. PMID: 37019448; PMCID: PMC10074550.



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