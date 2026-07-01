隔夜飯中毒｜50歲男食剩飯肝腎衰竭入ICU！預防2招+飯煲清潔3重點

高温濕度大的盛夏，細菌快速繁殖，飯菜極易變質，剩米飯食用不當，可能會讓你吃進醫院，甚至危及生命！



一碗剩米飯 男子吃進ICU

廣東江門，50歲的陳先生（化名）將冷藏了幾天的米飯做成炒飯食用後，不久便出現了腹痛、腹瀉、呼吸困難等症狀。

被送至醫院時，他已嚴重休克，心臟、肝腎等臟器功能開始衰竭，經ICU醫務人員搶救，陳先生終於脱離生命危險。

經檢查，陳先生罹患的是由蠟樣芽孢桿菌引起的食源性疾病。這種細菌多見於室温下長時間放置的米飯或炒飯中，所以，由它產生的食物中毒，也被稱為「炒飯綜合症」。

相關文章：35歲孕婦吃剩菜染李斯特菌！易致腦膜炎 揭雪櫃4大隱患＋清潔5招

+ 6

這三種常見細菌 容易污染米飯

米飯看着沒壞，怎麼就吃出臟器衰竭？問題就出在看不見的細菌上。日常米飯最容易沾染三種致病菌。

1. 金黃色葡萄球菌

金黃色葡萄球菌是一種廣泛分佈於自然界中的細菌，其繁殖時會分泌一種特殊毒素——腸毒素。這種毒素耐熱性強，即使100℃加熱30分鐘也無法完全去除，可引發嘔吐、腹瀉、胃痛等食物中毒症狀。

2. 蠟樣芽孢桿菌

蠟樣芽孢桿菌是一種常見的食源性致病菌，喜歡在米飯、麪條、薯仔等澱粉類食物中繁殖，能引發急性中毒。蠟樣芽孢桿菌分為嘔吐型、腹瀉型。

（1）嘔吐型

蠟樣芽孢桿菌產生的嘔吐毒素，在澱粉類食物中容易產生，比如米飯、麪條、薯仔等，120℃高温持續加熱90分鐘仍無法將其滅活。

嘔吐型蠟樣芽孢桿菌中毒，潛伏期為0.5～6小時，主要症狀為噁心、嘔吐，還會影響人體免疫力，破壞肝臟細胞，甚至導致多臟器衰竭。

（2）腹瀉型

蠟樣芽孢桿菌產生的腹瀉型腸毒素，45℃加熱30分鐘或56℃加熱5分鐘，可以去除毒素。

腹瀉型蠟樣芽孢桿菌中毒，潛伏期為2～36小時，主要症狀為腹痛、腹瀉。

3. 大腸桿菌

大腸桿菌主要寄居在人和動物的腸道內，在水源、空氣中也廣泛存在。若餐具清潔不徹底，操作人員未勤洗手，都可能導致米飯被致病性大腸桿菌污染，引發腹痛、腹瀉、噁心嘔吐等症狀。

消滅大腸桿菌需要温度在75℃以上、時間超過1分鐘，保温的電飯煲難以滿足殺菌條件。

科學避坑 遠離「炒飯綜合症」

夏季高温高濕，細菌容易滋生，食物容易變質，一次最好少做點，現做現吃。避免將食物長時間放置，儘量不食用隔夜食物，特別是米制品和其他易滋生細菌的食物。

如果做好的食物一頓實在沒吃完，可以等食物不燙手就分裝放入冰箱內冷藏或者冷凍保存，儘快食用完。冰箱拿出來的食物無需回温，直接充分加熱透徹再食用。米飯儲存時間儘量不要超過24小時。

電飯煲保温超過4小時的飯菜 不建議食用

除了食用隔夜飯有健康風險，食用在電飯煲內保温超過4小時的飯菜也有健康風險。

這是因為，電飯煲的保温功能一般維持在60℃~70℃，但電飯煲內的飯菜往往受熱不均，飯菜上層接觸空氣的部分，温度很容易降到60℃以下，跌入細菌繁殖的「危險温度帶」。

世界衛生組織明確將5℃~60℃界定為食物的「危險温度帶」。在這個區間，食物裏的細菌，比如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等，可能會大量繁殖，甚至產生很多毒素，所以，電飯煲保温超過4小時的飯菜，不建議食用。

相關文章圖輯：廚具清潔｜煲蓋鍋底微波爐污漬臭味消失！清潔7大貼士自製通渠水👇👇👇

+ 8

日常清潔電飯煲 別忘這三處

日常使用電飯煲後，應及時清潔，避免殘渣殘留，尤其要注意排氣孔、密封膠圈等部位。

1. 排氣孔

排氣孔是煮飯時排出蒸汽的地方，蒸汽中會攜帶大量食物碎屑與營養物質，長時間不清洗易產生病菌。

清洗建議：建議拆除後用適量清潔劑擦洗，晾乾後重新安裝



2. 密封膠圈

密封膠圈是常被大家忽略的衛生死角，在膠圈和蓋子的對接處容易堆積湯飯殘渣。

清洗建議：把膠圈拆下來放在含有清洗劑的温水裏浸泡幾分鐘，用抹布沿着膠圈擦洗，最後用清水徹底沖洗擦乾，晾乾後再裝蓋使用



3. 電熱盤

電飯煲內膽下方有加熱器件，若盛飯時不小心掉落米飯、米湯等食物殘渣，時間長了會導致電熱盤發黃變黑，形成污垢，進而影響電飯煲使用性能，甚至可能引發短路。

清洗建議：用小毛刷蘸取小蘇打或專業清洗劑，順着電熱盤的紋路進行清潔，清潔完畢後用半乾的軟布擦乾淨



需要注意的是，清潔電熱盤時務必要斷電，且不能浸水清洗，避免觸電。

食品安全藏在日常細節裏。養成按需做飯、科學儲存飯菜、定期清潔廚具的好習慣，守住餐桌第一道安全防線，守護全家人的身體健康。一鍵轉發、分享給家人朋友吧~

相關文章：【食物安全】大蒜發芽營養更高 洋葱薑9種食物發芽後食唔食好？👇👇👇

+ 5

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

