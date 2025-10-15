洗水果貼士｜清水沖／鹽水泡都無用！醫生教2步驟去除90%農藥殘留

許多人在清洗水果時都想說用清水沖一沖就好，但其實這麼做農藥並不會被洗掉。台灣北榮遺傳優生科主任張家銘表示，市面上的水果看起來光滑又漂亮，但其實很多表面都藏著「看不見的農藥」，單用水是洗不掉的，但只要加入粟米粉與小蘇打浸泡各5分鐘，就能去除約94％的農藥。



張家銘指出，洗水果沒有那麼簡單，很多人總以為只要沖一沖水、泡泡鹽水就能將農業沖洗乾淨，但其實有些農藥是「脂溶性」的，根本不是水可以洗掉的，它們會緊緊黏在果皮表面，甚至深藏在那層看不見的天然果蠟裡，鹽水或流動水充其量只是清掉表面的灰塵，對這類頑強的農藥，效果幾乎是零。

張家銘表示，市面上的水果看起來光滑又漂亮，但其實很多表面都藏著「看不見的農藥」。尤其像葡萄這類皮薄、蠟多的水果，更容易殘留一種叫thiabendazole （腐絕）的農藥，這不是什麼罕見的東西，而是目前在很多國家仍被合法使用，常見於葡萄、蘋果、士多啤梨、檸檬等水果上的殺菌劑。而且這類農藥多半是脂溶性的，特別容易「卡」在果皮與蠟質層裡，清水沖、鹽水泡，通通都無法有效處理。也就是說，雖然看不到它，但它真的還在那裡，這不只是清潔的問題，而是一種對自己和家人的健康選擇。尤其對家裡有小孩、長輩，或免疫力比較低的人來說，怎麼洗水果，真的差很多。

雖然腐絕的急性毒性不算高，但長期微量攝入，還是可能帶來一些潛在風險，像是：​

• 肝臟代謝負擔增加，有研究觀察到肝酵素上升

• 可能干擾甲狀腺荷爾蒙平衡

• 在高劑量下可能出現神經毒性反應

• 被美國環保署列為Group C：可能致癌物（possibly carcinogenic to humans）​



台灣張醫師也傳授兩秘訣，只要在水中加入粟米澱粉和蘇打水就能有效去除農藥：

第一步：2％粟米澱粉水，浸泡5分鐘

粟米澱粉的細緻顆粒就像天然的小吸盤，可以抓住附著在果皮上的農藥分子。它不是用沖的，而是靠物理吸附，像是把藏在皮表的農藥「吸」出來。

第二步：5％小蘇打水，繼續浸泡5分鐘

接下來換小蘇打上場，它是弱鹼性，能夠鬆開果皮表面的蠟質與脂溶性農藥的結合，並透過鹼性水解的方式，把某些農藥的化學結構分解掉，讓它們更容易被沖走。

這個一吸一分解的搭配，產生的不是一加一，而是協同效應。根據實驗結果，這樣清洗之後，可以有效去除超過九成的農藥殘留。無論是在葡萄、蘋果、檸檬還是士多啤梨上，效果都經過實測、非常明確。

研究數據亮點：真正洗得掉的證據

若先用2％粟米澱粉水泡5分鐘, 再用5％小蘇打水泡5分鐘，單一農藥農藥的去除率高達94.13％；而含非離子界面活性劑則是91.78％，如果只使用其中一個步驟效果會大打折扣，只用粟米澱粉的話除率約70.27％；只用小蘇打水去除率約74.15％

那只用水沖的話清水沖洗的農藥去除率普遍低於20％，在葡萄、蘋果、檸檬、士多啤梨等水果上，最高僅去除約18~19％ 的thiabendazole。這也再次證實了一件事，就是脂溶性農藥黏得住又藏得深，水真的洗不掉。

