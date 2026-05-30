椰菜保存｜直接冷藏最易爛　專家教多1步用牙籤保鮮＋切開怎保存

椰菜（高麗菜）買回家後，很多人習慣直接塞進冰箱（雪櫃）冷藏，但保存方式錯誤，反而容易讓葉片乾枯、腐爛，甚至加速變質。對此，有專家表示，椰菜採收後仍會持續「呼吸」，尤其菜芯部位最影響保鮮時間，只要簡單處理菜芯，就有機會讓椰菜延長保存期，維持更久的新鮮與脆度。



根據《日本Yahoo專家》報導，擁有15年經驗的日本菜販「青髪のテツ」指出，椰菜從採收後開始，變化會優先從菜芯周圍開始，因此延長保存的關鍵，就是先處理菜芯。他分享一個只要10秒就能完成的小技巧，只要使用市售的蔬菜保鮮道具，直接插入椰菜芯中，就能有效減緩老化速度，之後再放入冰箱冷藏即可。

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若家中沒有專用保鮮工具，也能以牙籤代替。只要準備2至3根牙籤插進菜芯，同樣能達到類似效果。不過由於椰菜芯較硬，操作時仍要小心，避免滑手受傷。

此外，他也提醒，許多人直接把椰菜裸放進冰箱，容易因冷氣循環導致水分流失，讓外層葉片乾掉；但若完全密封在塑膠袋內，又可能因濕氣堆積導致腐敗。較理想的做法，是先處理好菜芯，再用報紙或廚房紙巾包裹整顆椰菜，接著放進塑膠袋內，但袋口不要完全封死，保留些微空氣流通，最後再放進冰箱蔬菜室保存。

若希望保存時間超過一週，還可以使用農家常見的進階保存法。做法是先將菜芯挖除，再塞入微濕的廚房紙巾，之後以報紙包覆、放入塑膠袋冷藏，並每隔幾天更換一次紙巾，藉此維持適當濕度、延長保鮮期。

至於已經切半或切塊的椰菜，由於切口容易氧化與滋生細菌，保存期限會比整顆更短。建議用保鮮膜緊密包覆切面，並盡快食用完畢。如果發現葉片出現黏液、異味，或外葉明顯乾枯，就代表可能已經變質，不建議再繼續食用。

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