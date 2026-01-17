椰菜營養｜菜葉包覆要不要洗？營養師揭6大益處+清洗秘訣+5種配搭

「椰菜（高麗菜）內葉這麼乾淨，看起來跟洗過一樣，根本不用再洗吧！」有些人認為椰菜內葉被層層包裹，乾淨無虞，但也有人堅持要沖洗才安心。究竟誰才是對的？這其中隱藏著重要的「食安」與「營養」大學問！



椰菜內葉 洗還是不洗？

關於椰菜內葉的清洗問題，農民和消費者的看法有些不同。農民認為，椰菜的內葉被緊緊包覆，不易接觸到塵土和農藥，因此相對乾淨。然而，有些消費者則普遍抱持「洗一下比較安心」的看法。

台灣營養師陳珮淳對此表示，「椰菜到底要不要洗，其實要看你怎麼吃！」她建議，最外層的葉片一定要清洗，因為灰塵和農藥殘留最多。至於相對乾淨的內層葉，若是要生食做成沙拉或涼拌，最好還是快速沖洗一下，吃起來更安心。

+ 8

聰明洗菜＋快炒快燙 保存營養價值

「洗菜不只是乾不乾淨的問題，更是食安與營養保存的關鍵！」陳珮淳強調，這個小動作直接影響了椰菜的營養價值。

如果因為覺得內葉乾淨而省略清洗，許多人為了殺菌，就會下意識地「拉長烹煮時間」，但椰菜中最寶貴的維生素C就在高溫下被破壞殆盡。相反地，只要將菜葉快速沖洗並瀝乾，就能放心用「快炒、快燙」的方式料理，不僅確保食品安全，更能最大程度地鎖住營養。

不只通腸！椰菜「6大超能力」公開

椰菜除了是餐桌上的常客，營養價值也相當豐富。陳珮淳說明椰菜的6大營養祕密：

1. 維生素C爆棚

一碗椰菜絲的維生素C含量，竟然比一顆小橘子還多！

2. 膳食纖維

椰菜的纖維就像腸道的「清潔工」，能把體內垃圾推走，讓腸道順暢不卡關。

3. 植化素

內含的吲哚-3-甲醇、硫代配醣體，就像身體的「保護傘」，幫助代謝。

4. 葉酸

作為紅血球的好朋友，葉酸是維持好氣色的關鍵角色。

5. 鉀

堪稱「水腫剋星」，能幫助身體排出多餘的鈉，是鹹酥雞愛好者的救星。

6. 維生素K

就像骨骼的「安全帽」，是幫助骨骼強壯的守門員。

營養加倍！營養師的「椰菜料理神搭配」

想把椰菜的營養吃好吃滿？陳珮淳不藏私分享了幾種趣味料理搭配，讓營養吸收力UP！

1. 快炒×橄欖油

縮短烹調時間能減少維生素C流失，並幫助維生素K吸收。

2. 涼拌×檸檬汁

酸甜清爽的口感，還能加乘維生素C的效果。

3. 椰菜＋紅蘿蔔

顏色愈繽紛，植化素種類就愈豐富。

4. 椰菜＋堅果芝麻

補充優質油脂，幫助營養吸收。

5. 椰菜湯

雖然維生素C怕熱，但會溶入湯中，記得「菜＋湯一起喝」才不浪費。

陳珮淳強調，從清洗到下鍋，每一步都是鎖住營養的關鍵。一個簡單的沖洗動作，搭配快炒或涼拌，就能讓你輕鬆吃進椰菜的完整精華，從滿滿的維生素C到護骨的維生素K，一點營養都不浪費！

