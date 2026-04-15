香蕉禁忌｜與11蔬果同食營養減84%防癌力大跌！最佳食法+最佳時機

香蕉功效｜香蕉禁忌｜香蕉富含維他命C、鉀、鎂和膳食纖維，有通便、降血壓、助眠等好處。雖然一年四季都可買到，但以每年3至6月、9至11月的品質為佳。大多數人都喜歡拿來直接吃或榨汁，但有醫生警告，香蕉用來榨汁，其實大錯特錯，會令整杯果汁的營養大打折扣。那麼，應該如何食用最好？



香蕉榨汁時會令關鍵營養素「黃烷醇」吸收率大幅下降84%。（freepik）

香蕉禁忌｜香蕉配錯食物 營養吸收大降84%

香蕉配燕麥、草莓、朱古力等是很多人心目中的「神組合」，但這對組合可能讓你少吸收營養。台灣腎臟科江守山醫生在Facebook分享指出，在製作蔬果奶昔時加入香蕉，反而會阻礙其他食材（如莓果、朱古力、綠葉蔬菜）中關鍵營養素「黃烷醇」的吸收。此外，江醫生引述的研究表示，這是因為香蕉含有大量的「多酚氧化酶（PPO）」，這種酵素會迅速分解黃烷醇，導致人體對其的吸收率大幅下降84%。

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黃烷醇（Flavanols）是一種強大的天然抗氧化劑，廣泛存在於莓果、綠茶中。（unsplash）

香蕉功效｜天然抗氧化劑「黃烷醇」好處 護心護腦抗炎

黃烷醇（Flavanols）是一種強大的天然抗氧化劑，並不是單一物質，而是一個家族，其中最著名的成員有：兒茶素（綠茶）、花青素 （莓果）等，有護心血管、抗發炎、增強記憶力、促進血液循環等功效。同時，發表在國際學術期刊《Toxicology in Vitro》的研究表示，攝取黃烷醇能降低癌症風險（如結腸癌）。而多酚氧化酶是一種廣泛存在於蔬果中的酵素，會令食物變色。例如，當你把蘋果、香蕉或薯仔切開後，會很快變黃，這就是多酚氧化酶與氧氣反應後，產生的褐變反應。

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江醫生建議，香蕉最好單獨吃。（freepik）

勿與香蕉同吃的11種食物

常見的莓果類（黑莓、草莓等）、蘋果、提子、車厘子、菠菜、羽衣甘藍、西蘭花、洋蔥、黑朱古力（75%以上）、綠茶、合桃等均含有黃烷醇，所以下次吃這些蔬果時最好要分開吃，即吃這些食物前2至3個小時內，都不能吃香蕉。因為若在胃中混合，香蕉仍會破壞人對黃烷醇的吸收，影響力極大。

香蕉最佳食法+3大最佳時機

咁點食較好？江醫生建議，香蕉最好單獨吃。此外，也可以在這3個時機進食。香蕉營養｜香蕉吃太多易鼻敏感！3大正確食法應空腹吃香蕉嗎？

1. 空腹吃或早餐吃：有助提供飽腹感、助消化。

2. 午餐\晚餐前：有助維持精神、穩定血糖，若在晚餐則可助眠。

3. 運動後：有助預防大量流汗或者電解質不平衡所引起的抽筋。

