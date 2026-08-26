揀三文魚貼士｜揀弓形或半月形？日本專家拆解關鍵+4部位最佳吃法

揀三文魚貼士｜刺身｜大家平時買三文魚時，有無留意過每一塊的形狀都有不同？有些彎曲像「弓形」，有些則呈「半月形」。到底哪一塊才最好吃，最肥美？



若怕魚骨多，優先考慮「半月形」，如果追求肥美油脂，最好揀「弓形」。（來源：yahoo）

揀三文魚貼士｜半月形vs弓形 那種油脂最豐富？

據日本媒體《Yahoo》報道，廚師「帕普醬」表示，三文魚片的形狀不同，脂肪與魚刺的含量就會不同。

半月形與弓形的分別 半月形 弓形 魚肉部位 靠近尾部的位置 靠近頭部，也包含腹部 脂肪含量 較低 較高 口感 味道清淡、肉質緊實 口感鮮嫩多汁 魚刺數量 較少（骨頭多外露易切除） 較多（可能含有腹骨） 適合吃法 烤三文魚、飯糰餡、切魚絲 簡單鹽烤、烘烤

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揀三文魚貼士｜日本專家教2招揀肉嫩肥美三文魚

若怕魚骨多，優先考慮「半月形」，如果追求肥美油脂，最好揀「弓形」。此外，想要更肥甘味美、肉嫩油豐的三文魚，日本東京高級海鮮店店長松本秀樹表示，最好揀靠魚頭的切件和看魚腹白膜。揀三文魚貼士｜肉嫩油豐睇魚腹白衣 1部位最受食家青睞竟非魚腩!

按圖了解鑒別美味三文魚的主要方法︰

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做法：

1. 三文魚肉上的「白膜」其實就是脂肪聚集的地方，白膜愈多愈好。

2. 靠近魚頭的切件，因靠近內臟，油脂也更豐富，而近魚尾的則較腥。



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揀三文魚貼士｜三文魚4大部位最佳吃法

三文魚有護心血管、強健骨骼、抗炎補腦等功效，是不少人心中的超級食物。牠的各個部位都各有風味。

1. 三文魚肚 適合做刺身

三文魚的肚腩是最肥美的部位，脂肪含量最高，口感亦最好。最適合拿來做刺身，生吃。

三文魚的肚腩是最肥美的部位，脂肪含量最高，口感亦最好。（資料圖片）

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2. 三文魚背 適合香煎

三文魚背肉質緊密、富有彈性，不像魚腩那樣肥膩，適合香煎、做刺身。

三文魚背肉質緊密、富有彈性，不像魚腩那樣肥膩，適合香煎、做刺身。（magnific）

3. 三文魚尾 適合香烤

魚尾是三文魚運動量最多的部位，所以脂肪含量最低，肉質最結實有彈性，適合香烤、乾煎。

魚尾是三文魚運動量最多的部位，所以脂肪含量最低，肉質最結實有彈性（AI生成圖片）

4. 三文魚頭 適合煲湯

魚頭不能生吃，但拿來燉「魚頭豆腐湯」最鮮美。

魚頭不能生吃，但拿來燉「魚頭豆腐湯」最鮮美。（AI生成圖片）

參考資料：《搜狐網》