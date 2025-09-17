煎魚貼士｜煎三文魚怎樣不彈油？下鍋前勿漏1動作不用油外酥內嫩

煎魚看似簡單，其實技巧滿滿，不僅得小心魚皮黏鍋碎裂，還可能遇到腥味過重或油花四濺的麻煩，就有網友好奇「煎三文魚時怎麼不噴油？」引來內行人熱心分享做法，輕鬆就能煎出色澤漂亮、外酥內嫩的魚肉，還能有效避免油爆問題。



三文魚要怎麼煎才不會油爆？

一名網友在Facebook社團「家常菜」發文，詢問「煎鮭魚有夠會噴油，手都是燙傷，怎麼讓它不噴？」問題一出，許多人提到在三文魚下鍋前，一定要先用紙巾擦乾，且不需要再加油：

「煮之前先用紙巾包起來吸水，下鍋除了不噴也有助於表面酥脆」、

「擦乾魚身上的水份，尤其是冷凍魚退冰後水份更多」、

「魚要擦乾，不能有水，要不然就氣炸」、

「煎鮭魚（三文魚）不用放油跟鹽（魚要擦乾），中小火慢慢煎一點都不會噴油」、

「鮭魚洗過後用廚房紙巾輕輕按壓兩面表面水分吸乾即可入鍋，通常會濺油是因為水分太多」。



相關文章：【入廚貼士】煎三文魚不下油更好？皮脆肉嫩香滑多汁5大技巧

+ 9

也有人建議使用烘焙紙、防油噴網或蓋鍋蓋：

「用防油噴網，一點油也不會噴」、

「擦乾放下去蓋鍋蓋，要翻面之前先熄火再翻面，蓋回鍋蓋」、

「可以上蝦皮找『防噴油網』我個人覺得不錯用，廚房也比較好整理 ，開中小火直接下鍋慢煎」、

「有一種防噴油網，像鍋蓋一樣用法，能透氣，大概可以防噴70%，也不貴」、

「蓋鋁箔紙也不錯用，可以替代鍋蓋」。



另有網友表示可以在魚身上抹粉和蛋液：

「煎魚拍一些在來米粉乾粉，魚會內嫩外酥，又不噴油」、

「拍點乾麵粉煎，或是抹點蛋黃煎」、

「抹上地瓜粉，待粉回潮後再入油鍋煎」、

「自助餐會抹上一層薄粉再下去煎，這樣就不會噴油了」、

「我是先擦乾淨，抹一點鹽，再抹一些麵粉，再拿去煎，就不會亂噴油了」。



相關文章：魚營養｜吃魚聰明抗炎防三高 營養師推3種魚忌這樣煮奧米加3減半👇👇👇

+ 3

煎魚時除了擔心油爆，最常見的問題就是魚皮黏鍋破損。對此，有網友在社團中分享實用技巧，在小火加熱鍋子的同時，用一塊生薑在鍋面塗抹一圈。薑汁能在鐵鍋表面形成一層天然保護膜，有效降低魚皮沾黏的機率。此外，她也提醒，煎魚時應耐心等待一面煎至酥脆後再翻面，以免魚肉碎裂，最後當搖動鍋子時魚身能輕鬆滑動，就表示可以起鍋了。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：海鮮怎麼挑才新鮮？專家揭密：別再只看魚眼睛，「3關鍵」挑到新鮮好魚】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

