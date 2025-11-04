重金屬大型魚含量高3部位最高危！三文魚1煮法減40%攝入食魚4建議
撰文：中天新聞網
出版：更新：
台灣營養師張語希在Facebook專頁指出，魚類雖富含營養，但錯誤的料理方式可能導致重金屬攝入過量。特別是魚皮、魚頭及魚內臟等三大部位，更是重金屬累積的高風險區域，其中尤以大型魚種風險最高。
根據台灣營養師張語希在Facebook專頁的分析，魚類的食用方式與重金屬攝入量息息相關。她特別提醒，魚皮雖含有豐富的膠原蛋白和不飽和脂肪酸，卻也是重金屬最容易蓄積的部位，尤其是海洋中的大型魚種更應特別注意。
三文魚最好先去皮再煎，這樣能減少約40%的重金屬攝入，若是煎完才去皮，重金屬殘留量會增加一倍以上，只能減少20%。
張語希強調料理順序的重要性。
她進一步解釋，魚頭雖富含DHA、EPA和膠質，但魚鰓周圍容易藏有毒素和寄生蟲，需要特別注意清理。至於魚內臟，由於是毒素、重金屬和寄生蟲最易累積的部位，且營養價值有限，建議市民避免食用。
針對不同魚種的風險，張語希特別點名幾類需要特別注意的魚類。大型掠食魚類如旗魚、吞拿魚、鯊魚容易累積高量汞與重金屬，建議孕婦與孩童應該避免食用。
油炸魚類則因高温油炸過程容易產生反式脂肪，增加心血管疾病風險。而在中式料理方面，紅燒魚、糖醋魚等重口味魚料理，因鈉含量偏高，容易造成水腫，有血壓問題的市民需要特別留意。
為了安全食用魚類，張語希提出四項具體建議：
首先，選擇體型較小的魚種，如秋刀魚、鯖魚、小黃魚等，因為這類魚種體積小、食物鏈較短，污染相對較少。
其次，煮魚湯前應先進行汆燙，不僅可去除腥味和雜質，還能減少重金屬殘留。
第三，挑選具有CAS認證、產銷履歷的水產品。
最後，深海魚雖然含有豐富的Omega-3，但仍需注意重金屬風險。
食物安全｜魚生刺身暗藏寄生蟲2類海產高危！4招減感染防屙嘔肚痛飲食陷阱｜三文魚1部位不能吃？專家揭這樣吃恐把重金屬全吞下肚食物中毒｜魚藏雪卡毒煮極冇用 嚴重可致命！預防4招 4部分不能吃煎魚貼士｜哪種油煎魚無油耗腥味？網友推1款超萬能煎炒烤炸都啱!揀海鮮貼士｜魚肉是否新鮮輕按1部位！台灣食藥署教5海產選購貼士煲魚湯貼士｜魚勿水滾才下鍋？2重點去腥提鮮肉質超嫩 煮雞都適用
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」