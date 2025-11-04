重金屬大型魚含量高3部位最高危！三文魚1煮法減40%攝入食魚4建議

台灣營養師張語希在Facebook專頁指出，魚類雖富含營養，但錯誤的料理方式可能導致重金屬攝入過量。特別是魚皮、魚頭及魚內臟等三大部位，更是重金屬累積的高風險區域，其中尤以大型魚種風險最高。



根據台灣營養師張語希在Facebook專頁的分析，魚類的食用方式與重金屬攝入量息息相關。她特別提醒，魚皮雖含有豐富的膠原蛋白和不飽和脂肪酸，卻也是重金屬最容易蓄積的部位，尤其是海洋中的大型魚種更應特別注意。

三文魚最好先去皮再煎，這樣能減少約40%的重金屬攝入，若是煎完才去皮，重金屬殘留量會增加一倍以上，只能減少20%。

張語希強調料理順序的重要性。

她進一步解釋，魚頭雖富含DHA、EPA和膠質，但魚鰓周圍容易藏有毒素和寄生蟲，需要特別注意清理。至於魚內臟，由於是毒素、重金屬和寄生蟲最易累積的部位，且營養價值有限，建議市民避免食用。

針對不同魚種的風險，張語希特別點名幾類需要特別注意的魚類。大型掠食魚類如旗魚、吞拿魚、鯊魚容易累積高量汞與重金屬，建議孕婦與孩童應該避免食用。

油炸魚類則因高温油炸過程容易產生反式脂肪，增加心血管疾病風險。而在中式料理方面，紅燒魚、糖醋魚等重口味魚料理，因鈉含量偏高，容易造成水腫，有血壓問題的市民需要特別留意。

為了安全食用魚類，張語希提出四項具體建議：

首先，選擇體型較小的魚種，如秋刀魚、鯖魚、小黃魚等，因為這類魚種體積小、食物鏈較短，污染相對較少。

其次，煮魚湯前應先進行汆燙，不僅可去除腥味和雜質，還能減少重金屬殘留。

第三，挑選具有CAS認證、產銷履歷的水產品。

最後，深海魚雖然含有豐富的Omega-3，但仍需注意重金屬風險。

