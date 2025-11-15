低鈉鹽功效｜降中風30%風險減10%死亡！護心腦血管4好處5族群不宜

廚房裏一個簡單的選擇——把普通食鹽換成低鈉鹽，正悄然改變千萬家庭的健康軌跡。



越來越多人發現，在口味幾乎不受影響的同時，自己的血壓變得更平穩了。這並非偶然，而是被多項研究反覆驗證的科學事實：低鈉鹽，正是守護心腦血管的「隱形衛士」。

低鈉鹽可減少10%以上的死亡

2022年《中國循環雜誌》發表的一篇文章指出，在人群中推廣低鈉鹽，即在普通食鹽中混入一定比例、同樣具有鹹味的氯化鉀，減少氯化鈉的攝入，具有巨大的公共衛生意義。

如果每個家庭都將普通鹽更換為低鈉鹽，所有餐館、食堂和食品企業也使用低鈉鹽進行食品加工，中國將能減少10%以上的死亡。

按照2020年數據，中國人口總數為14.12億，死亡率為7.07‰，粗略計算，推廣低鈉鹽將減少約100萬人死亡。①

使用低鈉鹽已成為國際共識

2025年1月，世界衛生組織（WHO）發布《低鈉代鹽製品使用指南》，明確指出使用低鈉鹽替代普通食鹽，可減少高鈉攝入帶來的健康風險。

全球每年有800萬人的死亡與不良飲食有關，其中190萬例歸因於高鈉攝入。

高鈉攝入主要源於過量食用食鹽（氯化鈉），進而引發血壓升高、心血管疾病風險增加、腎功能受損、神經及骨骼健康問題，甚至胃癌風險上升。

世衛組織建議，每日鈉攝入量應嚴格控制在2克（約相當於5克食鹽）以下。然而，目前全球人均每日鈉攝入量遠超此值，2019年平均為4.3克，是推薦量的兩倍以上。②

使用低鈉鹽（鉀鹽）替代普通食鹽，已成為重要的減鹽策略之一。

中國也在積極推動低鈉鹽的普及。2024年發布的《中國低鈉鹽推廣應用指南》指出，低鈉鹽能顯著降低血壓，預防心血管疾病，並減少全因死亡率。③

改吃低鈉鹽身體會有哪些變化？

低鈉鹽的益處已獲大量研究證實，當你開始使用低鈉鹽，身體可能悄然迎來以下積極變化：

1. 血壓降低了

2025年2月，武漢大學公共衛生學院研究人員在《美國醫學會雜誌》子刊上發表的研究顯示，用低鈉鹽替代普通鹽，有助於降低血壓，收縮壓平均降低了2.05毫米汞柱。④

2. 中風風險降低了

2021年《新英格蘭醫學雜誌》上發表的一項研究指出，用低鈉鹽替代普通鈉鹽，可以明顯降低高風險人群的中風、主要心血管事件和死亡的風險。⑤

研究顯示，用低鈉鹽替代普通鹽，可使中風患者復發風險降低14%，死亡風險降低12%。對出血性中風患者而言，益處更為顯著，相對風險降低了30%。④

3. 心腦血管病減少了

2020年《英國醫學雜誌》上一項研究估計，在中國全國範圍內推廣低鈉鹽替代普通食鹽，每年可預防近50萬人因心腦血管疾病死亡。⑥

4. 鉀元素補充了

普通食鹽中氯化鈉含量≥97%，而低鈉鹽通過添加10%-35%的氯化鉀，降低鈉含量。鉀具有調節血壓、保護心臟健康、改善神經與肌肉功能的作用。

世衛組織建議每日攝入3.5克鉀，而低鈉鹽（鉀鹽）的推廣有助於彌補多數人群鉀攝入不足的現狀。②

低鈉鹽怎麼吃更科學？

1. 低鈉鹽適合這幾類人

高血壓患者：

無論是否服用降壓藥，低鈉鹽在該人群中均有明確降壓作用，並能減少心血管事件和死亡。

心血管病高危人群：

包括曾有腦卒中、冠心病、外周血管病等病史者，低鈉鹽可幫助降壓並降低心血管風險。

中老年人：

食用低鈉鹽可有效降壓、減少心血管事件，且不增加全因死亡。

健康人群：

低鈉鹽有助於預防新發高血壓，且不會增加低血壓。③

2. 這些人群不適宜食用

對於高温作業者、重體力勞動強度工作者、腎功能不全者、嚴重高鉀血症者以及正在使用保鉀藥物者，務必主動諮詢醫生，並在醫生的專業指導下，安全、合理地食用低鈉鹽。⑦

3. 買低鈉鹽留意保質期

對於精製碘鹽、低鈉鹽等添加了其他成分的鹽，是有保質期的，選購時需要查看生產日期和保質期。確保購買的食鹽在保質期內，避免食用過期食鹽。⑦

4. 注意包裝標識和防偽

購買低鈉鹽時，應檢查包裝標識上是否清晰標註了低鈉鹽、碘含量等訊息，並可通過鹽業公司的官網或電話查詢其真偽。⑦

本文綜合自：

①武陽豐.推廣低鈉鹽的科學證據及其公共衛生意義.中國循環雜誌,2022,37:1-3.

②https://www.who.int/news-room/events/detail/2025/01/27/default-calendar/launch-of-the-who-guideline-on-the-use-of-lower-sodium-salt-substitutes

③中華預防醫學會健康風險評估與控制專業委員會,中國營養學會,中國疾病預防控制中心營養與健康所等.中國低鈉鹽推廣應用指南[J].中國預防醫學雜誌,2024,25(8):957-973.

④Salt Substitution and Recurrent Stroke and Death: A Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. Published online February 05, 2025.

⑤Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death. N Engl J Med. 2021 Aug 29.

⑥Estimated population wide benefits and risks in China of lowering sodium through potassium enriched salt substitution: modelling study.BMJ 2020;369:m824

⑦2025-06-12廣東疾控《高鈉飲食危害大，低鈉鹽來「護駕」，但購買時一定要留意這幾點……》



