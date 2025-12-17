降血壓｜哈佛研究1種菜降血壓防中風　1款營養密度之王+小心5症狀

降血壓蔬菜｜高血壓被稱為「隱形殺手」，根據香港衛生署的資料顯示，女性患病率為26.2%，男性為33.2% 。哈佛有研究指，有1種蔬菜煮湯喝能讓血壓降低2.5個點，完勝番薯、紅蘿蔔。究竟是什麼蔬菜？



哈佛研究指有1種蔬菜煮湯喝能讓血壓降低2.5個點完勝番薯、紅蘿蔔。（Karla Arróniz＠unsplash）

降血壓｜哈佛研究1類蔬菜能降2.5mmHg血壓

這項研究發表於《BMC Medicine》，由18位年齡大約在50至75歲之間的高血壓患者組成，他們被隨機分配到兩組：一組每天午餐和晚餐都食用西蘭花、羽衣甘藍、花椰菜和捲心菜湯，另一組食用薯仔、南瓜、紅蘿蔔和番薯湯，持續兩周。之後在保持兩周正常飲食後，他們又食用另一種湯，再持續兩周。羽衣甘藍5食譜｜強骨助防癌羽衣甘藍3大類 食前多1步防傷甲狀腺

研究結果：與食用根莖類蔬菜湯相比，食用十字花科蔬菜湯的參與者的收縮壓（上壓）平均降低了2.5mmHg。



根據發表在醫學期刊《The Lancet》的研究表示，收縮壓降低5mmHg可使主要心血管疾病（如中風、心肌病變等）的風險降低約10%。西蘭花=天然漱口水？1天然化合物減92%牙菌斑助抗癌 防蛀牙10蔬菜

一項研究表示，收縮壓降低5mmHg可使主要心血管疾病的風險降低約10%。（geraldoswald62＠pixabay）

高血壓5症狀

其實高血壓一般沒有明顯症狀，被稱為「隱形殺手」，根據香港衛生署等的資料顯示，當血壓升高時可能會出現以下症狀：

1. 頭痛，特別是後腦勺疼痛，常發生在早上起床時。

2. 耳鳴

3. 肢體無力或麻木：類似中風症狀如臉部歪斜，手腳無力等。

4. 視線模糊不清

5. 面部發紅



想降血壓，可在日常飲食中，吃一些十字花科蔬菜，尤其是西洋菜。（資料圖片）

降血壓飲食｜西洋菜湯食譜 清肺熱、化燥

如果出現以上這些症狀，有可能是高血壓請就醫。在日常飲食中，吃一些十字花科蔬菜，尤其是西洋菜，具有強大的抗氧化能力，能修復受損細胞、提升免疫力，還能促進腸道蠕動，緩解便秘。

根據美國疾病控制中心（CDC）發表的一項研究報告顯示，西洋菜被稱為「營養密度之王」。該研究人員對47種常見蔬果進行了分析，計算它們在每100大卡熱量中，所含的17種關鍵營養素（如鉀、蛋白質、鈣、維他命 A、B 等）的平均佔比，西洋菜以完美的100分奪冠。西洋菜營養｜富含維他命A常乾眼者多吃 簡單烚煮美味兼增免疫力

平時多喝西洋菜湯，尤其秋冬季節還能降火。註冊中醫師許懿清曾接受「01教煮」的採訪時表示西洋菜紅蘿蔔豬骨湯具有清肺熱、化燥的功效，以下是西洋菜湯食譜。