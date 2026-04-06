飲茶8好處｜防中風降血壓助抗癌　醫教按體質揀茶日飲3杯緩腦退化

燒一壺水，泡一杯茶，不少人喜愛茶香四溢的愜意。喝茶不僅能夠給人帶來口味的享受，還能帶來很多健康益處。那麼，究竟每天喝幾杯茶最好呢？



每天3杯茶，大腦衰老慢！

2025年1月，《自然》子刊上發表的一項研究顯示，喝綠茶有益於大腦健康，每天3杯綠茶，減少大腦白質病變，表明喝綠茶有助於預防認知能力下降和痴呆。

喝對茶護心通血管，不同茶飲適合體質不一樣的人喝👇👇👇

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分析發現，隨着每天綠茶消費量的增加，白質病變體積逐漸下降，與每天1杯（200毫升）相比，每天飲用3杯（600毫升）的人，腦白質病變體積顯著降低了3%。①

《自然》子刊上發表的一項研究（《自然》子刊截圖）

研究人員表示，腦白質病變是腦小血管疾病的徵兆，與認知能力下降、血管性痴呆和阿爾茨海默病有關，研究結果表明，每天喝三杯或三杯以上的綠茶可能有助於保護大腦健康。

對於其中的潛在機制，研究指出，綠茶中的兒茶素已被證實具有抗氧化、抗炎、抗高血壓作用，並可以通過抑制澱粉樣蛋白β的聚集和產生而發揮神經保護作用。①

每天3杯茶，抗衰效果佳！

喝茶還有助於延緩衰老，每天3杯，抗衰老效果最佳。

2024年1月，四川大學研究人員在《柳葉刀》子刊上發表的一項研究顯示，經常喝茶可以減緩人類生物衰老過程，不喝茶過度到喝茶，也與減緩生物衰老相關。

《柳葉刀》子刊上發表的一項研究（《柳葉刀》子刊截圖）

劑量反應分析發現，每天喝3杯或6-8克茶葉，生物衰老速度最低，抗衰老效果最佳。②

喝茶帶來的健康好處有很多

1. 降低死亡風險

2022年，《內科學年鑑》發表的一項研究發現，與每天喝≤1杯茶的人相比，每天喝茶2-3杯的人死亡風險更低。不過喝茶過多，死亡風險並不會一直降低，在2-3杯/天時趨於平穩。換句話說，每天最佳喝茶量在2-3杯茶。③

2. 心血管病風險低

2018年《美國心臟協會雜誌》發表的一項研究發現，喝茶有助於降低心血管疾病風險。長期堅持喝茶的人心血管疾病的風險降低8%。綠茶效果最好，紅茶其次，花果茶及其他最次。④

3. 中風風險降低

2013年發表在《中風》雜誌上的一項研究顯示，每天喝2-3杯綠茶的人，中風風險降低14%。⑤

4. 高血壓風險低

2023年《英國醫學委員會公共健康》上發表的一項研究顯示，喝茶可降低高血壓風險，其中喝綠茶可使高血壓風險降低6%，即使不是每天都喝，每次喝的量也不多，只要堅持喝，長期也能起到降低高血壓風險的效果。⑥

5. 患癌風險更低

2020年《營養學進展》上發表的一項研究發現，喝茶可以預防癌症，喝茶與降低胃癌、結直腸癌、膽道癌、肝癌、乳腺癌、子宮內膜癌、卵巢癌、白血病、肺癌和甲狀腺癌風險的降低有關。⑦

6. 改善脂肪肝

2024年6月，《臨牀營養》上發表的一項研究發現，茶葉中茶多酚的一種主要生物活性成分EGCG（表沒食子兒茶素沒食子酸酯），有助於改善脂肪肝，可以抑制脂質的積累、抑制炎症、調節脂質代謝，防止肝損傷，並改善脂肪肝。⑧

7. 糖尿病風險低

2023年歐洲糖尿病研究協會年會上發布的一項研究顯示，與從不喝茶的人相比，每天喝茶的人，患2型糖尿病的風險顯著降低。這裏包括黑茶、紅茶、綠茶和烏龍茶等。⑨

8. 腸道或更健康

2024年《營養學前沿》上發表的一項研究發現，紅茶對腸道健康的益處不僅僅體現在改善消化問題上，它還可以通過維護腸道穩態來促進整體健康。包括維持腸道黏膜健康、調節免疫系統等。⑩

不同茶飲適合不同人群

1. 紅茶

廣東省中醫院脾胃病科主任醫師張北平2022年在醫院公眾號刊文中表示，紅茶偏温，具有補養氣血、調和脾胃的作用，適合胃寒、體弱的人，或先天漸衰的年老者。

時令上，天冷手腳寒涼之時最宜飲用。飲用紅茶時，如感到苦澀，可加蜂蜜調和飲用。⑪

2. 黑茶

黑茶性偏温，也適合偏寒性體質的人群飲用。有助於調節人體消化功能，促進脂肪代謝，增進食慾。手腳冰冷、腰膝痠軟等腎氣不足者均可飲用。

3. 綠茶

張北平醫生表示，綠茶適宜體質偏熱、精力充沛、胃火盛的人，能起到清火熱、提神的作用。綠茶湯色透徹，水清茶綠，在天熱或心躁的時候喝一杯綠茶，常常能給人清爽的感覺。

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4. 白茶

白茶經萎凋-陽光乾燥-自然存放而製成，性質稍寒但偏於平和，整體表現為清爽淡雅的風味，除明顯體質偏寒、偏熱者，均可飲用。

5. 烏龍茶

烏龍茶發酵過程有別：發酵輕的味道接近綠茶，寒性就較大，適合熱性體質飲用；發酵重的與紅茶味道接近，整體平和，適應人群相對更廣。

茶飲雖好，但飲用時需要記幾點：

1. 不喝燙茶

2. 不喝濃茶

3. 不空腹喝茶

4. 不喝串味茶

5. 不在飯後立即喝茶



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本文綜合自：

①Green tea consumption and cerebral white matter lesions in community-dwelling older adults without dementia. npj Sci Food 9, 2 (2025).

②Tea consumption and attenuation of biological aging: a longitudinal analysis from two cohort studies.The Lancet Regional Health–Western Pacific, Volume 42, 100955,January 2024

③Tea Consumption and All-Cause and Cause-Specific Mortality in the UK Biobank : A Prospective Cohort Study. Ann Intern Med. 2022 Aug 30

④Tea Consumption and Longitudinal Change in High-Density Lipoprotein Cholesterol Concentration in Chinese Adults

⑤The impact of green tea and coffee consumption on the reduced risk of stroke incidence in Japanese population: the Japan public health center-based study cohort. Stroke. 2013 May;44(5):1369-74.

⑥The association between tea consumption and blood pressure in the adult population in Southwest China. BMC Public Health. 2023 Mar 13;23(1):476.

⑦Tea Consumption and Risk of Cancer: An Umbrella Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Adv Nutr. 2020 Nov 16;11(6):1437-1452.

⑧Epigallocatechin gallate alleviates non-alcoholic fatty liver disease through the inhibition of the expression and activity of Dipeptide kinase 4

⑨Tea consumption is associated with increased urinary glucose excretion, improved insulin resistance and reduced risk of dysglycaemia, in Chinese community-dwelling adults .2023EASD.

⑩Black tea preserves intestinal homeostasis through balancing barriers and microbiota in mice https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1367047

⑪2022-04-25廣東省中醫院《北平說|根據體質選茶喝，你適合哪種茶？》



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