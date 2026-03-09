防中風飲食｜常頭暈恐中風！醫推2物通血管改善頸動脈狹窄 免手術

有腎臟科醫師分享，一位病人因為頭暈就醫檢查後，發現是頸動脈狹窄，醫師建議進行頸動脈支架置放術，但擔心手術併發症有中風的風險，因此建議病人每天吃1顆黑蒜，2天吃半碗洋蔥，一年後頸動脈厚度和症狀都得到改善。



台灣腎臟科醫師江守山在《健康好生活》節目中分享，有位病人因為長期頭暈治不好，於是去進行頸動脈內皮厚度測量健檢，發現有頸動脈狹窄問題，將來中風風險較高，健檢醫師的建議是進行頸動脈支架置放術來改善，但病人擔心手術造成頸動脈裏的脂肪斑塊掉落，若斑塊流到腦部，反而可能造成腦中風，原本只是頭暈，「需要這麼激烈的（置放支架）手段嗎？」

江守山表示，若不想動支架置放術，可以從飲食方面著手嘗試改善，可以多吃黑蒜和洋蔥，根據2018年美國心臟科醫學會官方期刊的研究發現，這類「蔥屬蔬菜」能幫助改善頸動脈厚度。聽從江守山建議後，病人開始每天吃1顆黑蒜，2天吃半碗洋蔥，一年後再檢查發現頸動脈變薄、頭暈改善，雖然還是要定期回診追蹤，但暫時不用做支架放置術。

江守山指出，洋蔥含有多種營養素，且每100公克只有42大卡熱量，含有能控制血壓的鉀，以及能抗發炎的槲皮素，槲皮素有強大抗氧化力，能保持血管彈性，甚至是抗癌。

