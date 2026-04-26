即食麵常吃增失智風險！醫生警告超加工食品傷腦致中風+3招健康吃

台灣營養功能醫學專家劉博仁指出，失智症屬於慢性大腦退化疾病，不會突然發生，而日常生活中常見的便利食品，包括泡麵（即食麵）、火腿三明治、加工麥片等超加工食品，都可能引發慢性發炎與動脈硬化，加速大腦退化，但民眾只要每天減少10%的超加工食品攝取量，就能對大腦產生顯著保護作用。



劉博仁在Facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，忙碌時刻最快填飽肚子的選擇，通常是微波便當、泡麵或便利商店的火腿三明治，這些省時神隊友其實大多屬於超加工食品，可能正悄悄地讓大腦提早斷片。他解釋，超加工食品是指經過多道工業程序，並添加大量香料、乳化劑、甜味劑或其他化學添加物的食品。

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超加工食品在生活中隨處可見，早餐類包括培根、火腿、加工穀物麥片、包裝好的工業麵包；飲品類涵蓋所有手搖飲、氣泡飲料、添加代糖的濃縮果汁；零食類則有充滿調味料的洋芋片（薯片）、耐放的包裝甜點、冷凍炸雞與泡麵。劉博仁引用2025年發表的追蹤研究指出，長期攝取高比例的超加工食品，與中風風險增加及認知功能衰退有顯著正相關。

劉博仁說明超加工食品影響大腦的三大原因，首先是引發慢性發炎，這些食物含有的化學添加物與高糖分，會讓大腦長期處於發炎狀態，損傷神經細胞。其次是血管的隱形威脅，過多的鈉與不健康脂肪會加速動脈硬化，當血液送不到大腦，中風風險就跟著升高。第三則是營養空洞問題，當民眾吃進滿滿的熱量，卻缺乏纖維、維生素與微量元素，大腦就像是一台沒有換機油的高級跑車，性能只會越來越差。

劉博仁強調，大家不需要追求完美的聖人飲食，但可以試著微調飲食比例。他建議三個實踐原則，包括換個形式，想吃肉時優先選擇新鮮煎豬排，而非加工火腿等加工肉品；購買食物前看成分表，如果成分多到像化學實驗室的清單，就放回去；循序漸進改變飲食習慣，每天只要減少10%的超加工食品攝取，就能對大腦產生顯著保護作用，減少身體發炎。

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