微波爐煮菜｜比水煮更健康？免開火鎖住維他命C＋網民教做法

蔬菜料理也能簡單又快速，微波爐不只用來加熱剩菜，竟能做出口感脆嫩、營養保留的燙青菜。有網友得知連鎖餐飲業者也是用微波加熱青菜後販售，便自己在家嘗試，結果不僅省時省力，味道和口感都非常理想。



她的分享引發網友熱烈討論，許多人表示方便又實用，紛紛分享自己的微波青菜經驗。台灣營養調查也顯示，台灣人平均攝取量已達建議，每餐蔬菜略大於拳頭，加上一拳頭芭樂（番石榴）或1／3木瓜，即可輕鬆補足每日100毫克維生素C（維他命C）。

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燙青菜小撇步「免開火鎖住營養」！翠綠爽口媲美外面餐廳

一名網友在Facebook社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，看到吉野家的燙青菜都是用微波加熱，實際查詢資料後發現微波比水煮更能保留青菜營養，因此決定在家試做冰箱（雪櫃）裏的空心菜（通菜）。

首先，先將青菜淋上蒜油，再撒些昆布鹽後放進微波爐，高火微波4分鐘，結果口感脆脆、熟度剛好，非常好吃。不過，味道較重的青江菜或油菜可能不太適合，但對於上班族來說，午餐想要簡單吃非常方便，只要前一天備好切好的菜和調味，隔天中午直接微波即可。她也建議蒜油比切蒜頭隔夜微波來得好，最後詢問「還有沒有其他適合微波的青菜推薦」？

貼文一出，引發網友留言表示，

「對外食族很方便」

「超級方便的啊，我都用熱水＋青江菜跟噴少許油微波2－3分鐘，快速又省時」、

「地瓜葉、紅鳳菜，基本上葉菜類都可以。我都微波後打綠拿鐵」、

「高麗菜（椰菜）、小白菜都行」

「節瓜！很清甜！ 絲毫不費力」

「菠菜、地瓜葉應該也很適合」

「微波高麗菜也很好吃」

「高麗菜、地瓜葉、莧菜都適合喔」

「我是加點水和鹽微波，中間會拿出來翻攪讓受熱均勻，完成後才會進行最後的調味」

「建議先微波後再淋油」

「絲瓜加一點薑，微波後撒一點點胡椒鹽」

「青花菜（西蘭花）也可以」

「杏鮑菇＋蒜＋黑胡椒＋鹽＋油」



台灣國健署日前指出，維生素C是人體必需營養素，主要來自蔬菜水果如甜椒、甘藍菜、芭樂、柑橘等。雖然加熱會造成部分維生素C流失，但涼拌、微波或大火快炒都能保留較多，且蔬菜仍含膳食纖維、礦物質與植化素等豐富營養，不必過度擔心。台灣營養調查也顯示，台灣人平均攝取量已達建議，只要每餐蔬菜略大於拳頭，再搭配一拳頭的芭樂或1/3個木瓜，就能輕鬆補足每日100毫克維生素C。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：比水煮更健康！內行教1招燙青菜小撇步「免開火鎖住營養」，翠綠爽口媲美外面餐廳】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

