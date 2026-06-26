抱子芥菜點炒唔苦？專家教2招輕鬆去苦鮮甜回甘　用滾刀法切最佳

芥菜、刈菜、娃娃菜都是相當營養的青菜，但許多人會因為蔬菜的苦味，對其退避三舍。



對此，台灣農糧署分享2個簡單方法，讓料理不苦澀還更鮮甜，連小孩都愛吃。

芥菜、娃娃菜怎麼炒才不會苦？

台灣農糧署在Facebook專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，翡翠娃娃菜是屬於芥菜家族中的「抱子芥菜」，由於菜株倒立，外形酷似人參，因此也被暱稱為「人參菜」，料理後口感脆嫩、清爽不膩，帶淡淡的苦中回甘，並含維他命A、B群、鈣及鉀等營養。

翡翠娃娃菜你吃過嗎？（Facebook@鮮享農YA - 農糧署）

娃娃菜怎麼切？

因為娃娃菜的形狀特殊，有些人會不知道該怎麼處理才好，台灣農糧署表示，料理前可將側芽劃開、去除粗纖維，再以「滾刀式切法」切成塊狀。

娃娃菜怎麼去除苦味？

此外，娃娃菜本身帶有些許苦味，不少人因此不敢嘗試，但其實有2種方法可以去除苦味：

1. 汆燙再炒

加一小匙鹽、油一小匙，汆燙2分鐘。

2. 加料蓋過

炒菜時加入薑、蝦米及米酒。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：芥菜、娃娃菜怎麼炒才不會苦？農糧署下鍋前1步驟「秒去除苦味」，鮮甜脆口又回甘】

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