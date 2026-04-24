新手入廚必學三道簡易料理｜更鮮更入味 家常味道輕鬆升級

一整天忙碌過後，肚子早已咕嚕作響，腦海卻不停浮現同一句：「今晚煮咩好？」既想讓自己和家人「食好啲」，又不想為幾道菜忙得筋疲力竭。其實要在有限時間內煮出美味又有水準的家常菜，關鍵不在複雜廚藝，而是一個零失手的調味法！今次就教大家用 李錦記舊庄特級蠔油，輕鬆炮製三道以蠔油為主調、簡單快捷又充滿驚喜的家常菜。無論是新手入廚，還是忙碌的上班族，都能輕鬆掌握。



煮好餸要有靚蠔油！簡單一匙成就極致鮮味

想令家常菜更出眾，關鍵在於選對調味料。一瓶優質蠔油，能瞬間提升食材的鮮味層次。蠔的天然鮮香，不但能突顯食材原味，也令整道菜更具深度與香氣。蠔油用法多變，無論煎炒煮炸、醃製或蘸點，只需一匙就能帶出濃郁鮮香。用來醃肉可去除雪藏味、加速入味，令口感更嫩滑；炒餸時更能同時做到提鮮、上色與收汁，輕鬆煮出色香味俱全的家常美味。

最快10分鐘搞掂！新手必學簡易家常菜

蠔油食譜一：口感嫩滑、香氣馥郁「家常蠔油嫩豆腐」

2-3人分量 20分鐘（未計浸木耳時間） 難度2

材料：

豆腐2件

木耳（乾）5克

蔥花10克

雞蛋2隻（拂勻）

生粉適量

調味料：

李錦記舊庄特級蠔油20克

水45毫升

做法：

1. 木耳用清水浸泡30分鐘，汆水備用。

2. 豆腐切件成長形，輕輕拍上生粉，掃上雞蛋液。

3. 燒熱油鑊，下豆腐，以中火煎至兩邊金黃，盛起。

4. 原鑊下蠔油、水、木耳拌炒，豆腐回鑊，煮至收汁，最後撒上蔥花即成。

不失敗貼士：

~煎豆腐宜選較挺身的硬豆腐、板豆腐、木棉豆腐，或包裝上建議用作煎炸的豆腐。

~木耳先汆水，可大大縮短拌炒時間。

蠔油食譜二：清新微酸、甜而不膩的「青檸蜜糖雞翼」

3人分量 15分鐘（未計醃雞翼時間） 難度2

材料：

雞中翼6隻

青檸1.5個（榨汁）

蜜糖2湯匙

蔥粒少許

芝麻少許

醃料：

李錦記舊庄特級蠔油1.5湯匙

青檸1個（榨汁）

做法：

1. 雞翼用醃料醃30分鐘後，以中小火煎熟備用。

2. 熱鑊用慢火略煮蜜糖，加入青檸汁煮勻。

3. 雞翼回鑊，以慢火煮至收汁。

4. 最後灑上蔥粒及芝麻即成。

不失敗貼士：

~不同品牌蜜糖稀稠度各異，且易焦燶，可按需要略加水分。

~營養師建議此菜式汁料配搭清新，亦可以用於去皮雞扒、三文魚柳等較低脂肉類。

蠔油食譜三：口感爽脆、充滿家常風味的「冬菇馬蹄煎肉餅」

3-4人分量 10分鐘（未計醃肉時間）難度2

材料：

免治豬肉180克

鮮冬菇20克

馬蹄粒40克

醃料：

李錦記舊庄特級蠔油1.5湯匙

做法：

1. 冬菇切粒。

2. 加入馬蹄粒、肉碎、蠔油拌勻，醃10分鐘。

3. 把肉碎分成5-6小份，搓成圓餅狀。

4. 燒熱鑊，用1湯匙油慢火把肉餅煎至兩邊金黃，即成。

不失敗貼士：

~只用李錦記舊庄特級蠔油醃肉，毋須生粉，肉餅不只更鮮味，還更爽口。

~鮮冬菇也可以乾冬菇代替，香味更濃，浸泡4小時以上即可。

色香味的秘訣！加一匙瞬間提鮮入味

講到蠔油，不得不提李錦記舊庄特級蠔油！創立於1888年嘅李錦記，係蠔油嘅始創者，擁有超過130年歷史，歷經幾代人努力，始終堅持最高品質，深受專業廚師同家庭用戶嘅喜愛。

李錦記舊庄特級蠔油選用養殖期兩年以上嘅原隻優質鮮蠔，堅持「即採即開即煮」嘅原則，鮮蠔捕撈後立即開殼熬煮，再經長時間慢火精心熬製，先能提煉出最純正、最濃郁嘅蠔香精華，將鮮味滿滿鎖住喺每滴蠔油入面。

李錦記舊庄特級蠔油一醬多用，無論煎炒煮炸、炊飯、調醬汁、整沾醬、做燒烤醃料都啱用。只需一匙李錦記舊庄特級蠔油，輕輕鬆鬆就做到提鮮、入味、上色同收汁嘅效果，瞬間提升食材嘅鮮甜味道，煮出大師級嘅色香味俱全。

品牌亦因應唔同用家需要，推出多款唔同容量嘅包裝，包括255克、350克及510克經典玻璃樽裝，仲有167克及327克嘅唧唧裝。即刻入嚟了解更多蠔油嘅鮮味秘訣：https://bit.ly/4t5jbd7

（資料及部分相片由客戶提供）