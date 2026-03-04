蔬菜保存｜乾皺生菜回復爽脆只15分鐘！2招提鮮法青瓜紅蘿蔔都得

蔬菜保存｜剛買回來的蔬菜，才在冰箱放沒多久就變得乾巴巴？扔掉覺得可惜，煮了又怕影響口感。別擔心，只要掌握以下1個簡單方法，15分鐘後就能立即回復翠綠、爽脆。



蔬菜保存｜1招令蔬菜回復爽脆 只需15分鐘

蔬菜之所以變得乾皺是因為水分流失，所以有些人會將其放入凍水中浸泡補水，但通常至少要等45分鐘甚至以上，效率較低。這時可參考美國知名美食網站Delish的做法，改變水溫。

蔬菜保存｜生菜／茄子／青瓜／紅蘿蔔復活法

沒錯，就是把它們放入約43℃至60℃的溫水中，較高的溫度能讓植物細胞張開，加快吸收水分。這與熱敷臉部打開毛孔，有助護膚品吸收的道理一樣。原作者實測用這個方法短時間內就能讓蔬菜恢復活力。

一. 生菜復活法

1. 待熱水冷卻至約45℃。

2. 把生菜放進去浸泡約15分鐘即可。

之前「01教煮」都有出過，這個方法不僅只限於生菜，其他如茄子、青瓜，甚至紅蘿蔔都得，只是所需的時間不同。

二. 茄子復活法

1. 先切除茄子的頭部與底部。

2. 將茄子放入碗中並加水（水量要等同於「茄子加碗」的總重量）再放入雪櫃冷藏5小時以上。

三. 青瓜復活法

1. 先切除青瓜的頭尾，並將其對半切開。

2. 將青瓜段放入裝滿水的密封袋中，再存放在冰箱的蔬果保鮮格中一晚。

四. 紅蘿蔔復活法

1. 將紅蘿蔔放入裝滿水的密封盒中。

2. 再放置於冰箱冷藏2天即可。

蔬菜回鮮2大技巧

除了上述提到的溫水補水法，還有2種蔬菜「回鮮」技巧。

一. 「插花式」補水法：西芹／蘆筍／椰菜花

將蔬菜底部（如西芹、蘆筍、花椰菜）切掉約0.5至1厘米，垂直插入水杯中，並放在雪櫃冷藏一晚。

二. 加酸提鮮法：菠菜苗／豆苗

如果覺得蔬菜不止變軟，連顏色都有些黯淡，可試試在浸泡的水中加入少量白醋或檸檬汁，酸性物質有助抑制氧化，讓色澤看起來更鮮明並提升脆感。