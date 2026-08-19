鹽焗雞食譜｜簡易客家菜做法鹹香嫩滑、輕鬆剪雞6步驟一招試生熟

鹽焗雞怎麼做？別以為要用焗爐焗，傳統客家菜做法是用炒過的鹽把醃過的雞焗熟。不過，那麼大隻雞，一兩斤鹽少不了，還要炒，實在費時。想吃鹹香嫩滑的雞，其實也可以蒸。



鹽焗雞，一定是用焗爐焗的嗎？

鹽焗雞做法—用鹽焗雞粉？

鹽焗雞怎麼做？早前也示範過一款「脆皮鹽焗雞」，真的用上焗爐，我還不小心開焗爐時，被滾油濺到面上，如今仍留有印記，從此焗雞都用焗爐紙或錫紙裹着了。這次用蒸的方法，但無論明火或蒸爐都要小心高溫的蒸氣，一樣會灼傷皮膚啊！

炮製鹽焗雞不難，懶人法就是用上現成的鹽焗雞粉，塗勻雞隻內外。之前我還會用粗鹽把內內外外刷洗，是媽媽教落，可以徹底去除污垢，但也別忘沖掉鹽分，否則過鹹。整個過程中，其實我覺得最難是斬雞和確保牠剛熟而不過老。以這隻2斤重的雞隻來說，約需25分鐘，也可以一支竹籤或幼筷子，戮進較厚肉的位置如雞髀，若有血水溢水，代表未熟透，可能多蒸兩三分鐘；若流出的只是雞汁，便代表可以吃了。至於斬雞，實在沒信心，現在一般都改用廚剪了，較方便。

鹽焗雞

剪雞６大步驟

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雞蒸熟後，會有雞油溢出，不要浪費，可加入餘下的鹽焗雞粉（主要成分是鹽、沙薑、雞粉、糖、花椒、八角等）拌勻，作蘸點之用，也可加薑葱蓉和鹽，製成葱油，甚至用來煮菜也不錯啊。

鹽焗雞食譜1

鹽焗雞食譜做法 鹽焗雞材料 雞1隻(約2斤) 鹽焗雞粉2湯匙(約30克) 粗鹽適量(洗雞用) 豉油1湯匙 紅葱頭3粒 薑3片 葱1棵 紹酒2湯匙 鹽焗雞做法步驟 1.雞清理好內臟、油脂及污物，以粗鹽沖洗乾淨，抹乾。 2.把紹酒塗勻雞身內外，再加豉油、鹽焗雞粉，也抹勻內外，醃3小時或以上。 3.葱切段，紅葱頭切半，把葱、薑和紅葱頭放入雞腔內，屈入雞腳。 4.煲滾一鍋水，放入雞隻，中大火蒸25分鐘，取出待涼，剪或斬件上碟完成。

鹽焗雞健康小貼士：

雞，富含蛋白質、維他命A及礦物質，低脂高鈣，能補中益氣，強筋健骨，治疲勞水腫。雞油所含脂肪也多屬不飽和脂肪酸高達48.6%，是較健康的動物性油脂，加上以蒸煮方法炮製，減少油分，熱量也較煎炸為低。

鹽焗雞做法 - 不失敗秘訣

1.粗鹽洗雞去掉污垢後，需徹底沖淨，避免過鹹。

2.加入豉油是為添色，讓外觀更好看，故分量不用太多。

3.想知雞隻是否已熟，可用籤或筷子戮進雞髀位置，如沒有血水溢出代表已熟。

4.蒸熟後雞會釋出油分，不要棄掉，可以鹽焗雞粉調勻，作薰點之用，也可按喜好加入薑葱鹽，製作薑葱油。

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