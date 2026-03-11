雞翼食譜｜瑞士雞翼做法滾1分鐘就夠？瑞士汁黃金比例+名字來由

撰文：鄒家鳳
出版：更新：

雞翼食譜｜瑞士雞翼做法｜瑞士雞翼（英文Swiss Wings），卻不在瑞士找，也與瑞士無關。這道餐廳或豉油西餐的經典，名字由太平館創，瑞士雞翼來由，據聞源於一次侍應向外籍顧客說「Sweet Wings（甜雞翼）」，對方卻誤聽作「Swiss Wings（瑞士雞翼）」，從此，Sweet Wings變作Swiss Wings，更成了餐廳的招牌菜。因此，甜，就成了瑞士雞翼的神髓。

瑞士雞翼做法｜瑞士汁黃金比例　可保存達7天

要做瑞士雞翼，不少人會選擇樽裝瑞士汁，只要按一比一的比例加水便可。雜貨舖店員也指「現在哪有人自己調校醬汁㗎，最緊要快。」瑞士汁，主要材料有豉油、老抽、冰糖，或可加點香料和薑葱，其實非常簡單，一點也不麻煩，而且比現成買來製作的鮮甜潤澤。

只需把雞翼汆水過冷河，然後放進滾的豉油汁內滾1分鐘，關火再焗半小時至45分鐘便可，皮滑肉嫩，剩下來的瑞士汁可放雪櫃冷藏四至七天，留待用作浸泡雞腳、雞翼尖或拌麵，一滴都唔嘥！

瑞士雞翼食譜
食譜 瑞士雞翼食譜（浸）
材料

雞翼1磅（約10隻）、葱4棵、豉油300毫升、老抽100毫升、冰糖100克、水200毫升
做法 1. 葱切段，放入一鍋滾水中。
2. 放進雞翼，待水再滾盛起，放入冰水中過冷河，瀝乾。
3. 豉油、生抽、水、葱、冰糖放在鍋中煮滾，試味調校合適甜度。
4. 加入雞翼煮滾約1分鐘，關火加蓋焗30-45分鐘即可。

 

健康小貼士：

瑞士雞翼，最美味的當然是色澤通透香甜滑溜的雞皮，雖然脂肪多，但膠質也多，有助補充膠元蛋白，令肌膚保持彈性。且雞肉強腰健胃、溫中益氣，只要適量食用可增強抵抗力。

攝錄、剪片 : 李啟康

相關食譜：

【雞翼食譜】柚子蜜雞翼皮脆肉嫩　酸咪咪消滯排毒美肌

柚子蜜雞翼食譜
椰汁馬豆糕食譜｜中式糕點食譜免魚膠1招更清甜滑溜　馬豆速腍法?蝦仁炒蛋食譜｜炒滑蛋免奶免牛油只需1步驟、15分鐘做法零失敗排骨食譜｜梅子麵豉蒸排骨開胃家常菜防癌抗氧化　麵豉磨豉點分？

【豉油雞髀食譜】一煮一浸皮香肉嫩　佐飯小食百搭之選

豉油雞髀食譜
【西多士食譜】茶餐廳邪惡誘惑　減油膩免炸煎四邊金黃滿蛋香【沙律醬食譜】免油炒雜菇？沙律汁醃牛更滑溜？3個步驟家常菜木瓜雪耳糖水食譜｜滋陰潤肺功效、平民燕窩保護嫩滑肌膚抗冷氣

《香港01》App，為你送上最新飲食情報、各式食譜、健康資訊立即下載： https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app

食譜
01教煮
下載食譜
睇片學煮
今晚食乜餸
家常菜食譜
雞食譜