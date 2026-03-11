雞翼食譜｜瑞士雞翼做法滾1分鐘就夠？瑞士汁黃金比例+名字來由

雞翼食譜｜瑞士雞翼做法｜瑞士雞翼（英文Swiss Wings），卻不在瑞士找，也與瑞士無關。這道餐廳或豉油西餐的經典，名字由太平館創，瑞士雞翼來由，據聞源於一次侍應向外籍顧客說「Sweet Wings（甜雞翼）」，對方卻誤聽作「Swiss Wings（瑞士雞翼）」，從此，Sweet Wings變作Swiss Wings，更成了餐廳的招牌菜。因此，甜，就成了瑞士雞翼的神髓。



瑞士雞翼做法｜瑞士汁黃金比例 可保存達7天

要做瑞士雞翼，不少人會選擇樽裝瑞士汁，只要按一比一的比例加水便可。雜貨舖店員也指「現在哪有人自己調校醬汁㗎，最緊要快。」瑞士汁，主要材料有豉油、老抽、冰糖，或可加點香料和薑葱，其實非常簡單，一點也不麻煩，而且比現成買來製作的鮮甜潤澤。

只需把雞翼汆水過冷河，然後放進滾的豉油汁內滾1分鐘，關火再焗半小時至45分鐘便可，皮滑肉嫩，剩下來的瑞士汁可放雪櫃冷藏四至七天，留待用作浸泡雞腳、雞翼尖或拌麵，一滴都唔嘥！

瑞士雞翼食譜

食譜 瑞士雞翼食譜（浸） 材料 雞翼1磅（約10隻）、葱4棵、豉油300毫升、老抽100毫升、冰糖100克、水200毫升 做法 1. 葱切段，放入一鍋滾水中。 2. 放進雞翼，待水再滾盛起，放入冰水中過冷河，瀝乾。 3. 豉油、生抽、水、葱、冰糖放在鍋中煮滾，試味調校合適甜度。 4. 加入雞翼煮滾約1分鐘，關火加蓋焗30-45分鐘即可。

健康小貼士：

瑞士雞翼，最美味的當然是色澤通透香甜滑溜的雞皮，雖然脂肪多，但膠質也多，有助補充膠元蛋白，令肌膚保持彈性。且雞肉強腰健胃、溫中益氣，只要適量食用可增強抵抗力。

攝錄、剪片 : 李啟康



