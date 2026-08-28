減肥｜怕肥戒碳水？醫推4種「瘦身澱粉」把握進食黃金時機更易瘦

你是不是也因為怕胖而不敢吃飯、麵？台灣減重醫師蕭捷健直言：「不是吃澱粉會胖，而是你吃錯時間、選錯種類！」更在Youtube頻道上大方分享了有學員依照3大原則吃澱粉，一樣瘦20公斤、體脂降13%，關鍵不是餓自己，而是學會「吃對澱粉」，讓身體啟動燃脂模式、越吃越瘦。



澱粉不是敵人！吃對才能瘦得更快

別再把澱粉當壞人！醫師指出，不吃澱粉反而容易造成代謝下降、減重卡關。正確的做法是選擇低升糖、高纖維的「好澱粉」，像地瓜（番薯）、糙米、紅豆，能穩定血糖、延長飽足感。同時避免精緻澱粉如白麵包、蛋糕，讓能量穩定釋放，減脂更持久、身體更有精神。

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聰明抓時機：運動後是吃澱粉的「瘦身黃金期」

吃澱粉也有時機點！蕭捷健醫師建議，把主食留給運動後吃最有效。此時肌肉細胞會張開吸收能量的「大門」，澱粉中的葡萄糖會優先轉進肌肉，而不是堆成脂肪。想瘦更快，可在運動後30分鐘內補充白飯或地瓜，再搭配蛋白質如雞胸肉或豆腐，肌肉更飽滿、體脂下降更顯著。

減重公式公開！搞懂「淨碳水」才是真燃脂關鍵

許多人減肥時只看「碳水量」，卻忽略了最該關心的是「淨碳水」。

醫師提醒：「淨碳水＝總碳水－膳食纖維－糖醇×0.5」



這才是會影響血糖與體重的真兇。像100克蘆筍只有2克淨碳水，是減脂好朋友。一般建議每日淨碳水控制在25～100克之間，能穩定代謝、避免爆胖。

原型食物最安全！醫師激推這幾款「瘦身澱粉」

想吃得安心又能瘦？蕭捷健醫師推薦「原型澱粉」最理想。像南瓜、鷹嘴豆、藜麥、燕麥粒，不僅升糖指數低，還富含膳食纖維與植物蛋白，能提升飽足感、防止嘴饞。不過再健康的澱粉也要控制份量，超標一樣會刺激胰島素、減緩脂肪燃燒，記得掌握總攝取量才是關鍵。

想更進階？試試「碳水循環法」打造易瘦體質

想讓減重成果更上一層樓？醫師分享「碳水循環飲食法」：依運動強度分為高碳、中碳、低碳三種日子。訓練日補足能量，高碳能提升肌肉表現；休息日降碳，幫助燃脂。這樣循環能防止代謝下降、維持身體靈活調節燃料來源，讓減重過程不再辛苦反彈。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】

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