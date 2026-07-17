51歲周迅公開慢食減肥法！專家揭細嚼慢嚥3大好處　護腸胃控體重

51歲的中國女星周迅出道超過30年，不僅是首位集滿金馬獎、香港電影金像獎及中國電影金雞獎的「三金影后」，更讓人驚豔的是她至今依然維持纖細勻稱的身材。



近日她在社群平台分享自己的體態管理祕訣，竟不是激烈運動或特殊飲食法，而是簡單的「把吃飯速度放慢」。台灣營養師曾建銘指出，這個方法確實有科學根據，並進一步解析慢食帶來的3大好處。

51歲周迅減肥秘訣公開👇👇👇

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一頓飯吃1小時的慢食哲學 想吃的食物安排在早餐享用

周迅透露自己有個習慣，就是把一頓飯拉長到約1個小時慢慢吃，因為如果吃太快，很容易不知不覺吃下更多食物。慢慢吃不只能滿足口腹之慾，也比較容易控制分量。除了放慢進食速度，周迅也會把特別想吃的食物安排在早餐享用，滿足味蕾之後，接下來的餐點就要相對清淡，像是吃小黃瓜等較低熱量的食物。不過周迅也強調，飲食控制主要是在工作期間配合角色需求進行調整，平時生活不會刻意要求自己吃得過度嚴格。

每一口都充分咀嚼的進食技巧

此外，周迅也曾提到自己會盡量把食物咀嚼得更細，當被問到是否要做到「一口咬30下」時，她笑著表示沒有特別計算次數，但重點是把食物充分嚼碎再吞下。她認為，吃太快容易讓胃部感到脹氣或不舒服，而細嚼慢嚥後，整個進食過程會更舒服，身體負擔也比較小。

營養師解析慢食的科學根據

營養師曾建銘表示，周迅「吃得慢、每一口多咬幾下」，方向是有科學根據的，但不需要把它神化成「每口一定要咬滿30下才會瘦」。

曾建銘指出，吃得慢最大的好處，是讓身體有時間接收到飽足訊號。很多人吃太快，不是因為真的還餓，而是大腦還來不及收到「我已經吃夠了」的訊息，結果就多吃了半碗飯、幾口肉、幾口甜點。長期下來，熱量就容易超標。

咀嚼帶來的三大健康優點

曾建銘進一步說明，咀嚼比較久還有幾個優點：

1. 食物被咬得比較細，腸胃負擔相對小一點，比較不容易吃完後脹氣、胃悶、消化不舒服。

2. 進食速度變慢後，當餐比較容易感覺到「夠了」，而不是吃到「撐了」才停。

3. 吃慢一點會讓人更有意識地吃飯，比較容易發現自己是真的餓，還是只是嘴饞、壓力大、看到食物就想吃。

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咬30下應當成提醒而非壓力

曾建銘建議，「每口咬30下」應當成提醒，不要當成壓力。像青菜、肉類、全穀飯，本來就需要多咬；但豆腐、蒸蛋、粥類、湯品就不一定要硬咬到30下。他強調，重點是不要狼吞虎嚥、不要邊滑手機邊不知不覺吃光。

慢食與蛀牙風險的關係釐清

至於吃慢會不會蛀牙或傷牙齒？曾建銘解釋，一般正常吃飯速度變慢，不太會因為這樣就蛀牙。真正比較容易造成蛀牙的是：甜食、含糖飲料、黏牙食物一直吃，或是一整天分很多次慢慢喝、慢慢含。因為牙齒反覆暴露在糖和酸的環境，蛀牙風險才會上升。

曾建銘說明，如果是正餐吃慢一點，通常不用太擔心；但如果是糖果、手搖飲、餅乾、蛋糕，一邊工作一邊慢慢吃兩、三個小時，那就比較不建議。

早餐吃想吃的食物有助控制總量

關於「想吃的東西放早餐吃」，曾建銘表示，它的優點不是因為早餐吃就完全不會胖，而是比較容易控制總量。早上安排一點自己想吃的食物，比較不容易壓抑到晚上爆吃，也比較有機會搭配蛋白質、蔬菜、全穀類一起吃，讓血糖和飽足感比較穩。

曾建銘舉例，如果真的想吃甜的，不是空腹直接吃一大塊蛋糕，而是早餐先有蛋、無糖豆漿、優格、全麥吐司或水果，再安排一小份想吃的甜食。這樣比晚上餓到失控、邊追劇邊吃零食來得好控制。

減重關鍵仍在整體飲食與生活習慣

曾建銘歸納，吃慢是幫助大腦跟腸胃重新連線；多咀嚼是幫助飽足感出現；想吃的東西放早餐，是一種降低報復性進食的策略。但他也提醒，減重最終還是看整天總熱量、蛋白質夠不夠、蔬菜纖維夠不夠、活動量與睡眠，而不是只靠「咬30下」就能瘦。

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