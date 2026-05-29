豆類營養｜防癌強骨助長壽降四高必吃！專家4招效果倍增日吃多少?

人到中年，很多人都躲不過「四高」問題——血壓高、血脂高、血糖高、尿酸高。這時往往是這不敢吃、那不敢碰。那有沒有一種食物，既非常適合「四高」人群吃，又對降「四高」很有幫助？



有，真的有！如今越來越多的權威證實，經常吃豆類食物（豆子、豆腐等），能幫你穩住尿酸、血壓、血糖、血脂，改善身體代謝健康，大人小孩都合適，但很多人根本沒吃夠。

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國家喊你吃「豆」，降「四高」的平價食物

一提到吃「豆」，很多人的感受就是日常吃得不多。2024年國民營養健康指導委員會專門發布「減油、增豆、加奶」核心訊息。其中明確指出，經常吃大豆及豆類製品可降低成年人心血管疾病、乳腺癌、絕經後女性骨質疏鬆等發病風險。高血壓、高血脂、2型糖尿病、心血管疾病等人群，如無飲食禁忌，都可增加大豆及其製品的攝入。

1. 常吃豆類，有助於降低尿酸

一直以來，不少人都把豆製品視為高尿酸和痛風患者的「禁區」，覺得嘌呤高碰不得。這真是流傳多年的飲食誤區。

2026年4月，國際期刊《營養素》上一項由復旦大學公共衛生學院聯合上海多區疾控中心追蹤4萬餘人的研究證明：每天適量吃豆類，反而能降低高尿酸發病風險。數據顯示，攝入量最高的人群，高尿酸風險直降26%。尤其是每天攝入6～28克乾豆，降尿酸效果最突出。哪怕沒達到推薦量，也有明確的保護作用。①

2. 常吃豆類，有助於穩住血壓

2026年5月，《英國醫學雜誌》子刊發表的一項研究發現，增加豆類、大豆製品攝入，能顯著降低高血壓發病風險。與攝入量最低的人群相比，常吃豆類人群高血壓風險下降16%，常吃豆製品人群風險下降19%。

最重要的是，研究給出最佳食用量參考：每天吃170克豆類，或60～80克大豆製品，高血壓發病風險可降低約30%，日常三餐隨手搭配，輕鬆穩住血壓。②

3. 改善血糖，提高胰島素敏感性

豆類還是隱藏的「控糖能手」。2024年發表在國際期刊《營養素》上的一項長達數十年的隨訪研究發現，豆類攝入越多，患上2型糖尿病的風險就越低。實驗證明：飲食中添加豆類，能有效改善空腹血糖、提升胰島素敏感性。對於糖尿病患者來說，常吃豆類還能降低糖化血紅蛋白，輔助平穩控制血糖。③

4. 改善血脂，尤其降低總膽固醇

調節血脂，豆類在這方面優勢十足。《血脂異常醫學營養管理專家共識》明確指出：長期食用豆類及豆製品，可有效改善血脂指標，尤其能降低總膽固醇。有專業試驗對比過牛奶和豆漿的降脂效果：健康人群長期喝豆漿，低密度脂蛋白膽固醇、甘油三酯均出現明顯下降。④用豆製品適當替代部分高脂食物，給心血管築牢防護牆。

每天吃點「豆」，身體還會給你額外驚喜

1. 有助於延長壽命

要想長壽，日常飲食中不妨多添一勺豆。2025年，國際期刊《營養學雜誌》上發表的一項研究顯示，較高的豆類食品和異黃酮攝入量有助於延長壽命，顯著降低全因、心血管、癌症等死亡風險，每天攝入33克豆類食品時，全因死亡風險最低。以大豆為例，它富含優質蛋白、纖維素、異黃酮等生物活性成分。其中，異黃酮被認為具有抗癌特性，還具有心血管保護作用。⑤

2. 有效降低患癌風險

常吃豆製品，或能幫助身體建立一道防癌屏障。2024年，國際期刊《營養素》上公布的一項研究顯示，經常攝取如豆腐、豆漿等豆製品，能顯著降低罹患癌症的風險。具體來說，豆腐可使癌症風險下降22%，豆漿可降低25%患癌風險，而總體豆製品的攝入量則能減少癌症風險高達31%。⑥

3. 改善失眠等問題

被熬夜、失眠、睡不踏實困擾的人，不妨多安排點豆製品。2025年，國際期刊《睡眠的自然與科學》刊發的一項研究顯示，適當增加豆製品攝入量，可改善失眠。數據顯示，吃豆製品最多的人（≥7次/周），相比吃得最少的人（≤1次/周），發生失眠的風險要低一半。並且豆製品吃得越多，失眠風險可能越低，攝入量每提升一個檔次（如從≤1次/周提升到2～6次/周），失眠風險約降低20%。⑦

4. 幫助強壯骨骼

到了一定年紀後，骨密度容易快速流失，骨質疏鬆找上門，大豆異黃酮就是天然護骨幫手。2020年，發表在國際期刊《食品科學與營養評論》上的一項研究表明，圍絕經期和絕經後女性每天通過飲食補充大豆異黃酮≥90毫克，能顯著提升腰椎、髖骨、股骨頸的骨密度。尤其體重正常、堅持補充超過1年的人群，骨骼養護效果會更突出。⑧

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吃「豆」記住4個關鍵點，養生效果加倍

1. 不同豆製品換着吃

中國營養學會推薦每天吃大豆25克（生重）及以上，相當於72克北豆腐、140克南豆腐、365毫升豆漿、175克內酯豆腐、55克豆腐乾或者40克豆腐絲。

2. 在米飯里加點豆類

國家食品安全風險評估中心研究員方海琴2023年在CCTV生活圈微信公眾號刊文指出，日常主食，用豆米飯代替純白米飯，飲食健康級別就上了個檔次。

雜豆中的一些豆子，像紅豆、綠豆、芸豆、豌豆、鷹嘴豆、蠶豆等。由於它們澱粉含量較高，同時富含膳食纖維、B族維生素等營養物質，可以代替部分主食。⑨

3. 這4種豆製品少吃

註冊營養師王璐2024年在健康時報刊文提醒，油豆腐以及油炸豆腐乾等，熱量和脂肪含量太高，不推薦常吃；腐乳、豆豉等發酵豆製品，鈉含量較高，應少吃。⑩

4. 喝豆漿要徹底煮熟

未煮熟的豆漿中含皂素、胰蛋白酶抑制劑等有害物質，可能引發噁心、嘔吐，需將豆漿煮沸後繼續煮5～10分鐘，使泡沫完全消失、完全煮透後才可飲用。

寫在最後

很多人總在追求「神奇食材」「超級食物」，卻常常忽略了身邊最樸素、最平價的好東西——豆類。從今天開始，日常飲食中留意加點「豆」：煮一鍋雜豆粥，蒸米飯里加點豆，打一杯豆漿——你的血壓、血糖、血脂、尿酸，都會悄悄對你說聲謝謝。

本文綜合自：

①Xu, X.; He, M.; Wang, N.; Liu, X.; Wei, M.; Jiang, Y.; Peng, Q.; Shi, J.; He, D.; Zhao, G. Association of Legume Intake with Incident Hyperuricemia: A Prospective Cohort Study in Shanghai Adult Residents. Nutrients 2026, 18, 1355.

②Metoudi M, Sadler I, Kassam S, Aune D. Legume and soy consumption and the risk of hypertension: a systematic review and dose–response meta-analysis of prospective studies. BMJ Nutrition, Prevention & Health. 2026;:e001449.

③Zhao N, Jiao K, Chiu YH, Wallace TC. Pulse Consumption and Health Outcomes: A Scoping Review. Nutrients. 2024 May 9;16(10):1435. doi: 10.3390/nu16101435. PMID: 38794673; PMCID: PMC11124391.

④中國健康管理協會臨牀營養與健康分會，中國營養學會臨牀營養分會，《中華健康管理學雜誌》編輯委員會. 血脂異常醫學營養管理專家共識[J]. 中華健康管理學雜誌, 2023, 17(8): 561-573. DOI: 10.3760/cma.j.cn115624-20230606-00356.

⑤Dietary intakes of soy and isoflavones and risk of mortality in a population with high soy consumption,The Journal of Nutrition,2025,ISSN 0022-3166

⑥Wang, C., Ding, K., Xie, X., et al. Soy product consumption and the risk of cancer: a systematic review and meta-analysis of observational studies. (2024). Nutrients.

⑦Sun L, Lao J, et al. Association Between Soy Product Intake and Insomnia in Chinese Middle-Aged and Older Adults: A Cross-Sectional Study. Nat Sci Sleep. 2025 Aug 13;17:1837-1849. doi: 10.2147/NSS.S506431. PMID: 40827234; PMCID: PMC12358130.

⑧Akhlaghi M, Ghasemi Nasab M, Riasatian M, et al. Soy isoflavones prevent bone resorption and loss, a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Critical reviews in food science and nutrition, 2020, 60(14): 2327-2341.

⑨2023-07-18CCTV生活圈《用它當主食營養翻倍，還輔助降低血脂，這幾類人最適合》⑩2024-05-14健康時報《不可一日無豆》



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