飲食陷阱｜醫生揭5大假養生食物燕麥奶最易肥　高蛋白質≠低糖低卡

台灣兒科醫師蒼藍鴿於Facebook專頁發文，點名燕麥奶、水果乾、調味乳酪、堅果及高蛋白食物為5大看似健康的假養生陷阱，提醒大家過量食用恐吃進高熱量。



現代人追求健康與長壽，常額外購買養生食品。兒科醫師蒼藍鴿在Facebook專頁「蒼藍鴿的醫學天地」發文指出，市面上許多名稱聽起來養生的食品，實際並不健康，並整理出5個常見的假養生食物。

這些食物看似健康卻藏陷阱👇👇👇

五大偽健康食物（01製圖）

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第一是燕麥奶

燕麥奶被捧為健康飲品，許多人拿來取代牛奶每天飲用。然而燕麥奶本質為碳水化合物，蛋白質含量低，且市售產品常添加糖分以維持口感，當成日常飲品容易發胖。

第二為水果乾

水果抽乾水分並加進高度濃縮糖後，含糖量與熱量極高。由於水果乾容易入口且易過量，若想食用務必控制食用量，並搭配多喝水來增加飽足感。

第三是調味乳酪

原味無添加糖乳酪為優質食物，但草莓或藍莓等口味的調味乳酪甜度驚人，吃進發酵食品的同時也會攝取大量糖分。

第四為堅果

堅果富含優質油脂與營養，但熱量密度非常高。若大量食用會導致體重上升，建議每日食用量控制在5到7顆。

第五是高蛋白食物

許多人看到高蛋白即失去戒心，但檢視背面營養標示可發現，此類產品為維持口感，含糖量與熱量常爆表。高蛋白質不等於低糖或低熱量，大家切勿忽視營養標示。

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