糖尿病飲食｜戒甜食血糖仍飆升？3隱形高糖陷阱乳酪蔬果乾上榜！

很多糖尿病患者明明已經戒掉蛋糕、珍珠奶茶等高糖食物，血糖卻還是忽高忽低。對此，有專家表示，真正容易讓人忽略的，其實是生活中許多「吃起來不甜」的隱藏版精製糖，不少鹹食、飲品甚至零嘴，都可能在不知不覺中讓糖分超標，成為控糖失敗的關鍵原因。



台灣營養師曾建銘在Facebook專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，許多人以為只要少吃甜點就能穩定血糖，但其實不少台灣常見小吃與加工食品，都含有大量精製糖。

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其中第一類陷阱，就是各種「鹹味美食」。像是肉羹、魷魚羹等羹湯類，不僅有勾芡澱粉，湯頭的鮮甜感往往也來自大量糖分；滷肉飯、控肉等料理，為了呈現油亮色澤與濃郁口感，也經常使用冰糖炒色。

此外，許多人習慣搭配的甜辣醬、番茄醬、烤肉醬等沾醬，同樣是隱藏含糖大戶。雖然吃起來偏鹹，但其中往往加入不少糖來提升風味，若長期大量攝取，容易造成血糖波動。

第二類常見地雷則是披著「健康外衣」的飲品。曾建銘表示，不少人戒掉手搖飲後，改喝發酵乳、益生菌飲品或運動飲料，認為比較健康，但其實這些飲品為了改善口感，常添加大量糖分。尤其發酵乳類產品，為了中和乳酸菌發酵後的酸味，含糖量可能相當驚人。

至於運動飲料，雖然能補充電解質，但若平時沒有高強度運動習慣，飲用後反而只是額外攝取糖分與熱量。另不少人認為100%純果汁較天然，但榨汁過程會去除膳食纖維，導致糖分快速被人體吸收，升糖速度甚至接近糖水。

第三類則是容易讓人一口接一口的「偽健康零嘴」。像市售蔬果乾，看似健康，但不少產品經過油炸處理，還會額外裹上糖粉或糖漿；肉乾、肉鬆在製作過程中，也需加入糖與油增加風味與口感，若不注意份量，容易讓血糖悄悄升高。

曾建銘提醒，控糖並不代表從此什麼都不能吃，而是要學會聰明選擇。平時購買食品時，應養成查看營養標示的習慣，特別留意糖分含量，飲食則盡量以原型食物為主，並可利用蔥、薑、蒜、辣椒等天然辛香料取代高糖醬汁，才能有效降低隱藏糖帶來的健康風險。

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