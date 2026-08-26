徐杰離世｜27歲美聲小歌王徐杰因肝病離世！5類人高危+護肝4食物

肝病症狀｜徐杰歌手｜台灣神童歌手徐杰，近日傳出因肝病離世，年僅27歲。肝臟是沉默器官，即使發炎或受損，也幾乎不會疼痛，極易令人錯過黃金治療期。若惡化成肝癌，更難醫治。特別5類人平日要留意，可多吃椰菜花等護肝食物。



肝病症狀｜「美聲小歌王」徐杰 不敵肝病離世

徐杰從小便極具音樂天賦，童年時已是多個歌唱比賽的冠軍，有「美聲小歌王」之稱。但最令人印象深刻的是，他在11歲時參加台灣選秀節目《超級偶像》，演唱張韶涵的《遺失的美好》，憑藉天籟之音擊敗當屆冠軍朱俐靜，一戰成名。

不過，隨著年齡增長，徐杰便專注學業，近年還去泰國讀大學。可惜罹患上肝病，雖然有接受治療，但病情未見好轉。據了解，徐杰已於上個月（7月）19日離世，他的家屬在26日舉辦了告別儀式。

肝臟內部沒有痛覺神經，在病變初期，患者通常沒有症狀。一旦出現明顯不適，往往代表肝臟已經受到嚴重損傷。（maronmaron@photo-ac）

肝病症狀｜肝病5類型+6症狀

肝臟內部沒有痛覺神經，在病變初期（如輕度肝炎、早期肝硬化），患者通常沒有症狀。一旦出現明顯不適，往往代表肝臟已經受到嚴重損傷。肝病的成因非常廣泛，醫學上主要分為以下5大類：

肝病5種類型：

~病毒性肝炎

~酒精性肝炎

~非酒精性肝病

~肝硬化

~肝癌



特別是肝硬化與肝癌，長年位居香港的十大致命疾病之列，一旦出現以下症狀要特別留意。

肝病6症狀：

~極度倦怠

~食慾不振

~體重不明原因下降

~黃疸（皮膚和眼白發黃）

~膽汁淤積

~腹水



尤其是長期酗酒、糖尿病、肥胖、脂肪肝患者，以及有肝病或肝癌家族史的人千萬不能掉以輕心。若感到不適，一定要就醫檢查。

護肝4食物

日常生活中，調整飲食是我們預防肝病的重要方法。吃對特定的食物可以強化肝臟自身的修復能力，幫助肝臟排毒，降低風險。護肝｜忍尿不吃早餐中醫揭8個傷肝行為 忌吃1類堅果？4大護肝食物

1. 椰菜花 減輕肝臟負擔

椰菜花屬於十字花科蔬菜（同屬的還有芽菜、芥菜、西蘭花等），椰菜花富含硫化物，能有效刺激肝臟產生解毒酵素，從而協助身體排出毒素，減輕肝臟負擔。

椰花菜富含硫化物，能有效刺激肝臟產生解毒酵素，從而協助身體排出毒素，減輕肝臟負擔。（Karolina Kołodziejczak@unsplash）

食用建議： 每星期食用2至3次，每次約50克。椰菜花必須徹底煮熟才可食用。未煮透的椰菜花可能會影響碘質吸收，長期進食有機會導致甲狀腺腫大。



2. 羽衣甘藍 協助肝臟排毒

羽衣甘藍富含硫化合物，能協助身體進行排毒。此外，它豐富的葉綠素能有效抵禦多種致癌物質，可加速新陳代謝並協助肝臟排毒。由於羽衣甘藍含有大量膳食纖維，能促進腸道蠕動，進一步增強身體的排毒效果。羽衣甘藍5食譜｜強骨助防癌羽衣甘藍3大類 食前多1步防傷甲狀腺

羽衣甘藍富含硫化合物，能協助身體進行排毒。（pompi@pixabay）

食用建議： 每星期食用1至2次，每次約50克。



3. 柑橘類水果 強化解毒功能

柑橘類水果富含維他命C和多種抗氧化劑，有助於維持肝臟健康。維他命C能強化肝臟的免疫與解毒功能，而抗氧化劑則能保護肝細胞免受自由基傷害。此外，柑橘類還能促進膽汁分泌，這對於脂肪消化和毒素排出至關重要，進而減輕肝臟的代謝負擔。

柑橘類水果（如檸檬、橙子、西柚）富含天然的維他命C和多種抗氧化劑，這些成分有助於維持肝臟健康。（Pixabay@pexels）

食用建議：每星期可吃2至3次。



4. 綠茶 減少脂肪堆積

綠茶含有兒茶素等多酚類物質，這是一種強效的抗氧化劑，有助於減少脂肪堆積，促進肝臟健康。

綠茶含有兒茶素等多酚類物質，有助於減少脂肪堆積，促進肝臟健康。（Arseniy Kapran@unsplash）

食用建議：每日2到3杯新鮮綠茶為佳。不要空腹或睡前4小時內飲用，並避免過濃或高劑量的萃取物，以免適得其反，也不要飲用市面上含糖量高的瓶裝綠茶飲品。



參考資料：默沙東診療手冊、香港肝壽基金、台灣聯安預防醫學機構、香港楷和醫療集團