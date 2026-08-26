徐杰離世｜27歲美聲小歌王徐杰因肝病離世！5類人高危+護肝4食物

撰文：王詩欣
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肝病症狀｜徐杰歌手｜台灣神童歌手徐杰，近日傳出因肝病離世，年僅27歲。肝臟是沉默器官，即使發炎或受損，也幾乎不會疼痛，極易令人錯過黃金治療期。若惡化成肝癌，更難醫治。特別5類人平日要留意，可多吃椰菜花等護肝食物。

肝病症狀｜「美聲小歌王」徐杰　不敵肝病離世

徐杰從小便極具音樂天賦，童年時已是多個歌唱比賽的冠軍，有「美聲小歌王」之稱。但最令人印象深刻的是，他在11歲時參加台灣選秀節目《超級偶像》，演唱張韶涵的《遺失的美好》，憑藉天籟之音擊敗當屆冠軍朱俐靜，一戰成名。

不過，隨著年齡增長，徐杰便專注學業，近年還去泰國讀大學。可惜罹患上肝病，雖然有接受治療，但病情未見好轉。據了解，徐杰已於上個月（7月）19日離世，他的家屬在26日舉辦了告別儀式。

肝臟內部沒有痛覺神經，在病變初期，患者通常沒有症狀。一旦出現明顯不適，往往代表肝臟已經受到嚴重損傷。（maronmaron@photo-ac）

肝病症狀｜肝病5類型+6症狀

肝臟內部沒有痛覺神經，在病變初期（如輕度肝炎、早期肝硬化），患者通常沒有症狀。一旦出現明顯不適，往往代表肝臟已經受到嚴重損傷。肝病的成因非常廣泛，醫學上主要分為以下5大類：

肝病5種類型：

~病毒性肝炎
~酒精性肝炎
~非酒精性肝病
~肝硬化
~肝癌

特別是肝硬化與肝癌，長年位居香港的十大致命疾病之列，一旦出現以下症狀要特別留意。

肝病6症狀：

~極度倦怠
~食慾不振
~體重不明原因下降
~黃疸（皮膚和眼白發黃）
~膽汁淤積
~腹水

尤其是長期酗酒、糖尿病、肥胖、脂肪肝患者，以及有肝病或肝癌家族史的人千萬不能掉以輕心。若感到不適，一定要就醫檢查。

護肝4食物

日常生活中，調整飲食是我們預防肝病的重要方法。吃對特定的食物可以強化肝臟自身的修復能力，幫助肝臟排毒，降低風險。護肝｜忍尿不吃早餐中醫揭8個傷肝行為 忌吃1類堅果？4大護肝食物

1. 椰菜花　減輕肝臟負擔

椰菜花屬於十字花科蔬菜（同屬的還有芽菜、芥菜、西蘭花等），椰菜花富含硫化物，能有效刺激肝臟產生解毒酵素，從而協助身體排出毒素，減輕肝臟負擔。

椰花菜富含硫化物，能有效刺激肝臟產生解毒酵素，從而協助身體排出毒素，減輕肝臟負擔。（Karolina Kołodziejczak@unsplash）

食用建議： 每星期食用2至3次，每次約50克。椰菜花必須徹底煮熟才可食用。未煮透的椰菜花可能會影響碘質吸收，長期進食有機會導致甲狀腺腫大。

2. 羽衣甘藍　協助肝臟排毒

羽衣甘藍富含硫化合物，能協助身體進行排毒。此外，它豐富的葉綠素能有效抵禦多種致癌物質，可加速新陳代謝並協助肝臟排毒。由於羽衣甘藍含有大量膳食纖維，能促進腸道蠕動，進一步增強身體的排毒效果。羽衣甘藍5食譜｜強骨助防癌羽衣甘藍3大類　食前多1步防傷甲狀腺

羽衣甘藍富含硫化合物，能協助身體進行排毒。（pompi@pixabay）

食用建議： 每星期食用1至2次，每次約50克。

3. 柑橘類水果　強化解毒功能

柑橘類水果富含維他命C和多種抗氧化劑，有助於維持肝臟健康。維他命C能強化肝臟的免疫與解毒功能，而抗氧化劑則能保護肝細胞免受自由基傷害。此外，柑橘類還能促進膽汁分泌，這對於脂肪消化和毒素排出至關重要，進而減輕肝臟的代謝負擔。

柑橘類水果（如檸檬、橙子、西柚）富含天然的維他命C和多種抗氧化劑，這些成分有助於維持肝臟健康。（Pixabay@pexels）

食用建議：每星期可吃2至3次。

4. 綠茶　減少脂肪堆積

綠茶含有兒茶素等多酚類物質，這是一種強效的抗氧化劑，有助於減少脂肪堆積，促進肝臟健康。

綠茶含有兒茶素等多酚類物質，有助於減少脂肪堆積，促進肝臟健康。（Arseniy Kapran@unsplash）

食用建議：每日2到3杯新鮮綠茶為佳。不要空腹或睡前4小時內飲用，並避免過濃或高劑量的萃取物，以免適得其反，也不要飲用市面上含糖量高的瓶裝綠茶飲品。

參考資料：默沙東診療手冊香港肝壽基金台灣聯安預防醫學機構香港楷和醫療集團

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