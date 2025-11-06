護肝｜忍尿不吃早餐中醫揭8個傷肝行為 忌吃1類堅果？4大護肝食物

傷肝行為｜肝臟肩負解毒、代謝、血糖調節等多項關鍵功能。肝癌是香港常見癌症的第5位，足見肝臟健康不容忽視。常說「捱夜傷肝」，但其實傷肝的行為遠不止於此。鄒氏診所的中醫在社交平台上列出了8大傷肝行為，也是我們日常生活中會不經意間犯的錯，吃果仁竟然都有問題！究竟還有什麼行為傷肝？吃什麼可以護肝？



傷肝行為1｜長期食得太飽

鄒醫師指出食得太飽會加重肝臟代謝負擔，會令消化系統長期處於超負荷狀態。（AI圖片生成）

鄒醫師指出食得太飽會加重肝臟代謝負擔，每餐食到飽滯，會令消化系統長期處於超負荷狀態。過量食物中的脂肪、糖分等營養物質，需要肝臟持續「加班」進行代謝、轉化和儲存。長期如此，肝臟代謝能力會逐漸下降，多餘的脂肪容易在肝細胞內堆積，增加患脂肪肝的風險，還可能影響肝臟對其他毒素的正常分解功能。

傷肝行為2｜長期捱夜

捱夜令肝臟錯失修復黃金期（HaruPhotography@photo-ac）

捱夜令肝臟錯失修復黃金期，凌晨1點到3點是肝臟的「自我修復黃金時段」，這個時候身體只有進入深度睡眠，肝臟才能集中精力進行細胞修復、排出毒素。長期捱夜會打亂肝臟的生理節奏，使其無法正常完成修復工作。同時，捱夜還會導致身體代謝紊亂，產生更多「病理垃圾」，例如異常的代謝產物，這些垃圾會進一步加重肝臟的解毒負擔，長期下來可能引發肝功能異常。

傷肝行為3｜不吃早餐

如果不吃早餐，膽囊無法按時收縮排出膽汁，膽汁會在膽囊內長時間淤積。（Brooke Lark@unsplash）

經過一晚睡眠，膽囊內會儲存大量膽汁，等待早餐的刺激來排出，幫助消化食物。如果不吃早餐，膽囊無法按時收縮排出膽汁，膽汁會在膽囊內長時間淤積。中醫常說「肝膽相照」，肝膽生理功能緊密相連，膽汁長期淤積不僅可能引發膽囊炎、膽石，還會間接影響肝臟的正常功能，導致肝臟代謝膽汁的能力下降，形成惡性循環。

傷肝行為4｜常食加工、醃製食物

加工食品會傷肝（Ishaq Robin@unsplash）

化學物質「毒害」肝臟，加工食品（例如薯片、罐頭、辣條等）和醃製食品（例如鹹菜、臘肉、鹹魚等）中，往往含有較多食物添加劑、防腐劑、亞硝酸鹽等化學物質。這些物質進入人體後，都需要透過肝臟進行分解和解毒。肝臟雖然有強大的解毒能力，但長期、大量攝入這類食物，會令肝臟解毒壓力劇增。一旦肝臟無法及時、徹底分解這些有害物質，它們就可能在肝細胞內積累，損傷肝細胞，甚至增加肝臟病變的風險。

傷肝行為5｜容易動怒、情緒暴躁

中醫認為「怒傷肝」，憤怒、暴躁、焦慮等負面情緒會影響肝臟的「疏泄功能」。（Andrea Piacquadio@pexels）

動怒會導致肝氣鬱結，中醫認為「怒傷肝」，憤怒、暴躁、焦慮等負面情緒會影響肝臟的「疏泄功能」。當人情緒激動時，體內氣血會向上衝湧，導致肝氣流通不暢，形成「肝氣鬱結」。長期肝氣鬱結，會進一步引發氣血運行受阻，可能出現血瘀等問題，不僅會影響肝臟的正常生理功能，還可能導致口乾、口苦、失眠、情緒低落等不適，甚至誘發肝臟相關疾病。

傷肝行為6｜長期忍尿

長期忍尿會傷肝（Sasun Bughdaryan@unsplash）

忍尿是好多人在工作、長途車、開會等情景下的常見習慣，但對身體危害極大。尿液中含有身體代謝產生的廢物和毒素，本應及時排出體外。長期忍尿會導致尿液在膀胱內停留時間過長，部分毒素可能被重新吸收回血液中。這些被反吸的毒素最終還是需要肝臟再次進行分解和解毒，額外增加了肝臟的負擔，長期如此會影響肝臟的解毒效率和健康狀態。

傷肝行為7｜長期大量飲酒

酒精會直接「灼傷」肝細胞，酒精進入人體後，90%以上需要透過肝臟代謝（kazuend@unsplash）

酒精會直接「灼傷」肝細胞，酒精進入人體後，90%以上需要透過肝臟代謝。肝臟會先將乙醇轉化為乙醛，乙醛是一種對肝細胞有直接毒性的物質，會破壞肝細胞的結構和功能。長期大量飲酒，會令肝臟持續受到乙醛的「灼傷」，導致肝細胞壞死、纖維化，進而發展為酒精性肝炎、酒精性肝硬化，嚴重時甚至可能引發肝癌，對肝臟的傷害具有不可逆性。

傷肝行為8｜常食烘焗堅果

對於肝氣不暢或有肝臟問題的人，通常建議暫時戒食烘焗堅果。（Maksim Shutov@unsplash）

許多人認為堅果營養豐富，適合日常補充營養，但都市人普遍壓力大，易有肝氣鬱結，鄒醫師特別提醒烘焗後的堅果（例如烤合桃、烤杏仁、鹽焗腰果等）屬於暗火，氣鬱人士食完會容易導致肝氣鬱結，進而化火，出現肝火這個情況。此外，烘焗還可能掩蓋堅果受潮或變質產生的黃麴霉素，這種毒素對肝臟極具毒性。因此，對於肝氣不暢或有肝臟問題的人，通常建議暫時戒食烘焗堅果，但水煮或煲湯的堅果則可適量食用。

護肝食物｜抗氧化排毒減負擔 4大飲食建議

除了積極戒除上述8大傷肝壞習慣，亦可以透過調整飲食來護肝。在日常生活中多攝取以下幾類有助於肝臟排毒、修復和抗氧化的食物，能有效減輕肝臟負擔，達到養肝護肝的目的。

護肝飲食1｜椰花菜排出毒素

椰菜花屬於十字花科蔬菜（同屬的還有芽菜、芥菜、西蘭花等），椰花菜富含硫化物，能有效刺激肝臟產生解毒酵素，從而協助身體排出毒素，減輕肝臟負擔。

椰花菜富含硫化物，能有效刺激肝臟產生解毒酵素，從而協助身體排出毒素，減輕肝臟負擔。（Karolina Kołodziejczak@unsplash）

食用建議： 每星期食用2至3次，每次約50克。

貼士：椰菜花必須徹底煮熟才可食用。未煮透的椰菜花可能會影響碘質吸收，長期進食有機會導致甲狀腺腫大。



護肝飲食2｜羽衣甘藍促進腸道蠕動

羽衣甘藍富含硫化合物，能協助身體進行排毒。此外，它豐富的葉綠素能有效抵禦多種致癌物質，可加速新陳代謝並協助肝臟排毒。由於羽衣甘藍含有大量膳食纖維，能促進腸道蠕動，進一步增強身體的排毒效果。羽衣甘藍5食譜｜強骨助防癌羽衣甘藍3大類 食前多1步防傷甲狀腺

羽衣甘藍富含硫化合物，能協助身體進行排毒。（pompi@pixabay）

食用建議： 每星期食用1至2次，每次約50克。



護肝飲食3｜柑橘類水果強化解毒功能

柑橘類水果富含維他命C和多種抗氧化劑，有助於維持肝臟健康。維他命C能強化肝臟的免疫與解毒功能，而抗氧化劑則能保護肝細胞免受自由基傷害。此外，柑橘類還能促進膽汁分泌，這對於脂肪消化和毒素排出至關重要，進而減輕肝臟的代謝負擔。

柑橘類水果（如檸檬、橙子、西柚）富含天然的維他命C和多種抗氧化劑，這些成分有助於維持肝臟健康。（Pixabay@pexels）

食用建議：每星期可吃2至3次。



護肝飲食4｜綠茶減少脂肪堆積

綠茶含有兒茶素等多酚類物質，這是一種強效的抗氧化劑，有助於減少脂肪堆積，促進肝臟健康。

（Arseniy Kapran@unsplash）

食用建議：每日2到3杯新鮮綠茶為佳。

貼士：不要空腹或睡前4小時內飲用，並避免過濃或高劑量的萃取物，以免適得其反，也不要飲用市面上含糖量高的瓶裝綠茶飲品。

