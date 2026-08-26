徐杰離世｜27歲美聲小歌王流感並發症離世！8症狀+8食物加速復元

肝病症狀｜徐杰歌手｜台灣神童歌手徐杰，近日傳出因肝病離世的消息，年僅27歲。不過，其好友藍德（小歐）在社交平台發文悼念並澄清，真正死因是流感並發症。流感是一種由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，極易引起肺炎、支氣管炎等併發症，嚴重可致命。日常生活中，除了盡快接種疫苗，配合飲食也非常重要，預防流感3類食物要避免，若不幸染上流感，補充哪些營養有助加速康復、恢復元氣？



肝病症狀｜「美聲小歌王」徐杰 不敵流感併發症離世

徐杰從小便極具音樂天賦，童年時已是多個歌唱比賽的冠軍，有「美聲小歌王」之稱。但最令人印象深刻的是，他在11歲時參加台灣選秀節目《超級偶像》，演唱張韶涵的《遺失的美好》，憑藉天籟之音擊敗當屆冠軍朱俐靜，一戰成名。

不過，隨著年齡增長，徐杰便專注學業，近年還去泰國讀大學。可惜罹患上流感，雖然有接受治療，但病情未見好轉。據了解，徐杰已於上個月（7月）19日離世，他的家屬在26日舉辦了告別儀式。

流感症狀會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等，嚴重者肺炎或腦病變等併發症，甚至死亡。（istockphoto）

甲型流感症狀

流感，是一種由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，而本港最常見的是H1N1及H3N2兩種甲型流感和乙型流感病毒。症狀包括：

發燒

喉嚨痛

咳嗽

流鼻水

頭痛

肌肉疼痛

全身疲倦

嚴重者亦可能會出現支氣管炎、肺炎或腦病變等併發症，甚至導致死亡。



預防流感飲食｜患流感多吃8食物 加速恢復元氣

若想預防流感，除了均衡飲食，補充營養，台灣營養師許育禎就曾在一篇報道建議大家最好少吃加工食品、油炸、燒烤、烘焙以及高刺激性食物（如太燙、甜食等）。此外，如不幸確診流感，除了服藥及有適當休息外，飲食配合也非常重要，補充以下8種食物也有助盡快康復。甲型流感｜流感季節殺到！防流感避免麵包甜飲？8食物助加速復元

雞湯可以減少體內的發炎反應（istockphoto）

1.雞湯



雞湯可以減少體內的發炎反應，紓緩鼻子和呼吸道的充血腫脹，並緩解上呼吸道的其他症狀。

2.大蒜



大蒜可能具有抗病毒和抗菌效果。這些可以幫助免疫系統對抗感染，包括感冒或流感。

3. 維他命C含量高的食物



如橙、木瓜、奇異果等。它們具抗氧化作用，可提升保護力，對免疫系統有良性影響。

生薑可以幫助緩解因感染流感而產生的任何噁心症狀。（istockphoto）

4. 生薑



生薑可以幫助緩解因感染流感而產生的任何噁心症狀。

5. 綠葉蔬菜



綠葉蔬菜含有大量的纖維，有助消化，它們當中更有些具有維他命C、鐵等的營養，如菠菜等，對免疫系統有很大益處。

6. 麥片



燕麥中的益生源纖維可以幫助體內的健康細菌，有助身體健康。

7. 清淡食物



流感會引起噁心，豐富的食物可能沒有吸引力。清淡的食物，例如粥或糙米，可能更容易食用。

8. 乳酪



吃含有活細菌的乳酪可有助於對抗流感，它是良好的蛋白質來源。

吃含有活細菌的乳酪可有助於對抗流感（istockphoto）

資料來源：buzzhealth/健康2.0/ 香港衛生防護中心