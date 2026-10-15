酸種麵包好處｜減肥穩血糖4好處　3招分真假酸種包＋與普通包分別

酸種麵包好處｜近年來，酸種麵包（英文：sourdough bread），憑著微酸風味與扎實口感深受不少減肥、健身人士的喜愛，更有穩血糖等功效。究竟酸種麵包是什麼？與普通麵包有什麼分別？又有什麼好處？



酸種麵包是一種做法古老的手工麵包，僅使用麵粉、水培養出的天然酵母進行發酵。（debbie widjaja@unsplash）

酸種麵包是什麼？與普通麵包區別？

早前有網友想尋求香港本土製作的酸種包，於是在Threads上發文，請教網友，貼文一出即引起熱議，有逾2.3萬瀏覽。大家紛紛推介Levain Bakery、 品穀、荔枝角Doughman等。事實上，酸種麵包與我們平日吃的麵包，最根本的差異在於發酵方式。

酸種麵包是一種做法古老的手工麵包， 它不利用市售的商業速發酵母來發酵，而是僅使用麵粉、水或其他天然水果等培養出的天然酵母進行發酵。在這個過程中，會產生乳酸與醋酸，這就是微酸味的來源。

酸種麵包好處｜易消化／穩血糖4好處

酸種麵包的發酵時間長達12到24小時，甚至有些要36小時，而一般麵包只需1.5至3小時。長時間的發酵雖然耗時，但口感有彈性、層次豐富，最重要是更好消化，對腸胃負擔小，也不會像普通麵包令血糖指數飆升。

酸種麵包好處1：更好消化不易脹氣

哈佛醫學院曾指出，酸種發酵時，會預先分解麵粉中的麩質、澱粉與碳水化合物，有助減少產生腸道氣體的機會，比較適合吃麵包容易感到腹脹、消化不良的敏感族群。

酸種麵包好處2：提高礦物質的吸收率

麵粉通常由小麥或其他穀物研磨而成，它們的外皮中富含「植酸」，會鎖住腸道內鐵、鋅、鎂、鈣等礦物質，降低身體的吸收率。酸種麵包在發酵時能分解植酸，提高礦物質的吸收率。

酸種麵包有易消化／穩血糖等4好處。（magnific）

酸種麵包好處3：穩血糖

酸種麵包屬於低至中GI值，能幫助穩定血糖、讓血糖波動變得更平緩。對於想要控制飲食或患有糖尿病的朋友來講，是更友善的選擇，但切勿過量食用。減肥｜酸種麵包熱量較低？營養師解熱量迷思 3好處穩血糖護腸胃

酸種麵包好處4：助減肥

酸種麵包口感扎實、有嚼勁，有助延長飽腹感，幫助減肥，而且它的成分純淨，無額外添加糖，吃起來沒有負擔。

真、假酸種麵包的分辨方法

酸種麵包好處很多，但只有「真正長時間發酵」的才有用！ 市面上有些酸種麵包並非用100%的酸種所製成，店家可能會加入一般酵母，甚至加入醋酸或酸味劑來模仿「酸味」。這種假麵包，既無益處，又賣得貴。據《赫芬頓郵報》報道，引述外科醫生兼醫學科普作家Karan Rajan表示，最好看成分表來分辨。

真、假酸種麵包分辨方法 真酸種麵包 假酸種麵包 主要成分 成分簡單，有麵粉、水、鹽、天然酵母（酸種）。 含有商業酵母（Yeast）、醋、檸檬酸、乳化劑或糖。 氣孔結構 氣孔大小不一、分佈不規則且具彈性。 氣孔較細小，分佈均勻、密集。 口感味道 層次豐富，帶有微酸麥香味。外皮較硬脆、內部濕潤Q彈。 口感偏軟，只有單純酸味。

參考資料：Sustain、大約翰全麥烘焙、seeking_for_eataly@threads