早餐吃麵包傷腦？專家揭麵粉1成分損腸胃增腦霧風險+2類人要小心

許多人選擇麵包作為早餐的食物，韓國神經科專科醫師金成甫（김성보）近日對麵粉類食品提出健康警示，指出麵包、麵條等日常早餐食物中所含的麩質成分，不僅可能干擾腸胃功能，更存在破壞腸道屏障、誘發腦部神經發炎的潛在風險，腦霧、慢性疲勞、焦慮乃至憂鬱情緒，皆可能與此有關。



根據《ETtoday新聞雲》報導，金成甫醫師在診間長期勸導病患降低麵粉類食品的攝取頻率，並針對其機制提出說明。麩質中含有一種名為麥醇溶蛋白（Gliadin）的特定蛋白質，一旦進入腸道，便會刺激人體分泌Zonulin——一種負責調節腸道通透性的蛋白質。Zonulin濃度過高時，原本緊密排列的腸道黏膜結構將逐漸鬆弛，形成俗稱的腸漏症候群（Leaky Gut）。

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腸道屏障一旦出現縫隙，原本應被阻擋在外的未消化蛋白質碎片與腸道細菌毒素，便得以滲入血液循環，隨血流擴散至全身，甚至抵達大腦，進而觸發神經系統發炎反應。頭痛、注意力渙散、焦慮等腦霧症狀，皆被認為與此發炎過程有所關聯。

事實上，早在2023年便有研究指出麩質與腦部發炎之間存在一定關聯性。然而醫界同時強調，相關科學研究目前仍持續進行，並非每一位攝取麩質的人都必然出現上述症狀。對於本身未患有麩質過敏或乳糜瀉（Celiac Disease，亦稱麥麩不耐症）的民眾而言，因果關係的釐清仍有待更多實證支持。專家呼籲，若長期出現疲勞等不適，應主動尋求專業醫師評估，切勿自行貿然戒斷麩質。

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